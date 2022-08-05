新华社北京8月5日电 近日，多国政党政要继续通过向中共中央对外联络部致函等方式，批评美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，反对美方支持纵容“台独”势力，重申坚定奉行一个中国原则，支持中国捍卫国家主权和领土完整。

俄罗斯联邦共产党主席久加诺夫表示，佩洛西窜访中国台湾地区是完全不可接受的行为，美政客应停止对华敌对行径，深刻领会中国谚语“玩火者必自焚”内涵。

埃塞俄比亚繁荣党副主席、总书记阿登表示，佩洛西窜访中国台湾地区显然违背了一个中国原则。埃塞方尊重中国政府在台湾岛周围进行军事演训，这是中国内部事务。

巴西劳工党全国执委菲略表示，佩洛西不顾中方强烈反对执意窜访中国台湾地区，向“台独”分子释放严重错误信号。美国试图“以台制华”、挑起“新冷战”的险恶用心昭然若揭。

老挝人革党中央对外联络部发表声明表示，老方坚定支持中国党和政府捍卫国家主权和领土完整，始终奉行一个中国政策，反对任何制造“两个中国”或“一中一台”的行径。

印度全印前进同盟发表声明表示，佩洛西窜访中国台湾地区及其发表的有关言论违背联合国大会第2758号决议，全印前进同盟支持中国政府采取措施维护主权、统一和领土完整。

叙利亚阿拉伯复兴社会党发表声明，强烈谴责佩洛西窜访中国台湾地区，表示将坚定支持中国共产党和中国人民捍卫国家主权和领土完整。

赞比亚爱国阵线发表声明表示，佩洛西不顾中国及其他热爱和平的国家反对，执意窜访中国台湾地区，此举意在打压中国、加剧台海紧张局势，敦促美方停止可能引发冲突的挑衅行为。

欧洲左翼党发表声明表示，佩洛西不顾中国的强烈反对，窜访中国台湾地区，严重破坏了台海和平与稳定。

此外，巴基斯坦国家党、伊朗伊斯兰联合党、黎巴嫩纳赛尔独立人士运动、也门社会党、约旦共产党、秘鲁共产党（红色祖国）、白俄罗斯共产党、塔吉克斯坦共产党、希腊左联党、塞浦路斯劳动人民进步党、澳大利亚共产党等也发表声明支持中方维护国家主权和领土完整。

(责编：白宇、杨光宇)