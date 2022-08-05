应孟加拉国外长莫门、蒙古国外长巴特策策格邀请，王毅国务委员兼外长将于8月6日至8日对两国进行访问。

应王毅国务委员兼外长邀请，韩国外长朴振、尼泊尔外长卡德加将于8月8日至10日对中国进行访问。

访问孟加拉国期间，王毅国务委员兼外长将同孟领导人会见，同莫门外长会谈，就双边关系和共同关心的国际地区问题交换意见。中方始终高度重视发展同孟加拉国关系，期待通过此访，推动落实两国领导人重要共识，深化互利合作，提升两国关系发展水平。

访问蒙古国期间，王毅国务委员兼外长将同蒙古国领导人会见，同巴特策策格外长会谈，双方将就双边关系、务实合作以及共同关心的国际地区问题进行战略沟通。近年来，中蒙关系保持高水平发展。中方期待通过此访，同蒙方进一步加强沟通协调，增进政治互信，全面推进各领域务实合作。

王毅国务委员兼外长还将在青岛分别接待韩国、尼泊尔两国外长来访。今年是中韩建交30周年，两国关系面临深化发展重要机遇。这次访问是朴振外长首次访华，也是韩国新政府上台后首个访华高级别团组。中方愿同韩方以此访为契机，加强沟通，聚焦合作，推动中韩关系保持健康稳定发展势头。

中国和尼泊尔是好邻居、好朋友、好伙伴。尼泊尔外长卡德加此次访华，是对王毅国务委员兼外长3月访问尼泊尔的回访。两国外长在不到半年内实现互访，体现了中尼互信和友好。中方期待通过此访，同尼方进一步加强战略沟通，坚定相互支持，推动中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系不断向前迈进。

总台CGTN记者：据报道，美国白宫国安会战略沟通协调员等官员称，中国对佩洛西访台反应过度，以此为借口，增加在台海地区挑衅性军事行动，制造危机。北约秘书长也附和这个观点。中方对此有何评论？

华春莹：目前的局面完全是佩洛西及美国政客一手造成的。美方官员这种论调，让人有种看“穿新衣的皇帝”的感觉，美方这种傲慢自私虚伪霸道的毛病真的应该好好改一改了。

当前台海局势紧张的前因后果一清二楚，是非曲直一目了然，美方是主动挑衅者和危机制造者。

台湾问题的本质不是所谓民主问题，而是事关中国主权和领土完整的重大原则问题。美方应该换位思考，如果美国某一个州试图从美国分裂出去并单独建国，而另一个国家向其提供武器和政治支持，美国政府和人民能够允许吗？

佩洛西窜台事件是升级美台实质关系的严重挑衅举动，严重违反一个中国原则，严重践踏国际关系基本准则，严重损害中国主权和领土完整。中方做出了最大程度的外交努力，通过各渠道反反复复警告美方佩洛西窜台事件的严重性、危害性，明确指出中方不会坐视不理，不会给“台独”分裂势力任何空间，由此造成的一切后果由美方全部负责。国际社会各方也纷纷发出预警，指出佩洛西窜台是完全不必要的恶意挑衅，将引发严重危机。可惜，美方对此置若罔闻，一意孤行。

美方恶意挑衅在先，中方正当防卫在后。中方有关反制举措是对挑衅者的必要警示、对国家主权和安全的正当捍卫。现在美方及其几个跟班跳出来指责中方反应过度，如果他们真关心地区和平稳定，他们为什么不早点站起来劝阻佩洛西窜访？早知如此，何必当初？！在涉及中国主权和领土完整的问题上，中国采取的反制措施是正当的、必要的、恰当的，毫不过度。美国作为这场危机的肇事者和始作俑者，应该也必须为此承担全部责任。

中方有关举措也是对地区和平稳定以及国际法和国际关系基本准则的坚决维护。几十年来，我们看到美国以及以美国为首的北约对国际法合则用，不合则弃，编造诸如大规模杀伤性武器等各种所谓“威胁”借口，甚至不需任何理由就对别的主权国家大打出手、发动军事战争，在南联盟、伊拉克、利比亚、叙利亚、阿富汗等地制造了多少人间悲剧和惨案？造成了多少无辜平民伤亡、多少家庭妻离子散、家破人亡，他们对此有过任何反思反省吗？对自己造成的严重后果和灾难有过任何愧疚吗？他们对这些国家人民有过任何道歉吗？有过任何赔偿吗？

在21世纪的今天，我们绝不能允许美国自诩世界警察、国际判官，继续把别的主权国家当作可以随意跪杀的弗洛伊德。如果中国面对美方步步紧逼的干涉内政和损害主权行为无动于衷，不对美方狂躁、不负责任的行径予以坚决抵制，尊重主权和领土完整等联合国宪章宗旨和国际关系基本准则就将沦为一纸空文，占世界人口80%以上的广大发展中国家将随时可能成为下一个目标。正因为如此，已经有160多个国家近日发出正义声音，重申坚持一个中国政策，支持中国坚决维护自身主权和领土完整。这是一场霸权与反霸权、干涉与反干涉、分裂与反分裂的重大斗争。

中国历史上饱受列强侵略，今天仍然遭到美国及其几个伙计不时粗暴干涉内政、损害中国主权安全。但是，中国已经不再是120年前的中国，中国也不是伊拉克、叙利亚和阿富汗。中国人民决不允许外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流。中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。希望美国和那几个所谓“民主”国家跟班清楚认识到这一点，重视和尊重占人类五分之一人口的中国人民的核心利益和坚定意志。

总台央视记者：据报道，美国会参议院日前通过决议，要求认定俄罗斯为“支持恐怖主义国家”。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃对此表示，如美方最终认定俄为“支恐国家”，将导致俄美断绝外交关系。中方对此有何评论？

华春莹：美国向来热衷于随意给别国“贴标签”、“扣帽子”，也习惯于以道德审判者自居，对别国指指点点，用各种“莫须有”的罪名对他国进行打压遏制，霸道霸权霸凌的嘴脸暴露无遗。

俄罗斯是国际社会打击恐怖主义的重要力量，为应对恐怖主义威胁发挥了积极和建设性作用。这一点不会因美方的恶意诋毁而改变。

深圳卫视记者：据了解，在5日的东亚峰会外长会上，中方同美、日外长就台湾问题进行了激烈交锋。你对此有何评论？

华春莹：在5日举行的东亚峰会外长会上，有个别国家对中方正当的维权举措进行无理指责，但大多数国家并不认同，都理解中方的立场。

王毅国务委员兼外长现场对个别国家散布的虚假信息和不实之词逐一进行了全面、有力的批驳，澄清了事实，捍卫了主权，维护了正义。

凤凰卫视记者：美国决定延后试射“民兵3”洲际弹道导弹，并称这是展现负责任态度，减低不安的风险。中方对此有何回应？

华春莹：“负责任”这话从美方说出，听起来有些别扭。

如果美国真的负责任的话，当初就应该制止佩洛西窜台这样严重的挑衅行为，就应该撤退部署在亚太地区和中国家门口的大量军机军舰。

如果美方真的负责任的话，就必须立即停止以任何理由和借口干涉中国内政，必须立即停止以“切香肠”的方式蚕食、掏空一个中国原则，必须立即停止升级美台实质关系，必须立即停止对台军售。

路透社记者：周四，在柬埔寨举行的外长会期间，王毅国务委员兼外长在晚宴开始之前离场，这是出于何种原因？中方对此有何评论？

华春莹：尽管王毅国务委员兼外长昨天日程非常繁忙，但仍然在符合国内防疫规定的前提下，专门赴东亚合作系列外长会东道主柬埔寨举行的晚宴现场，向柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆致意，并与其他外长交流。

路透社记者：日本昨天称，中方发射的5枚弹道导弹落入“日本专属经济区”，中方可否证实？外交部对此有何评论？

华春莹：中国军队在中国台湾岛附近海域开展军事演训活动，有关部门已经事先发布了安全提醒和航行警告。中方有关做法符合国际法和国际惯例。

至于你提到“日本专属经济区”，中日两国在有关海域尚未划界，不存在所谓“日本专属经济区”的说法。

巴通社记者：今天是印度在其占领的克什米尔地区采取单边行动三周年，该行动违反联合国关于相关争议领土的决议，你对此有何评论？

华春莹：中方在克什米尔问题上的立场是一贯明确的。该问题是印巴之间的历史遗留问题，这也是国际社会共识。我们当时就曾表示，有关方面应保持克制，慎重行事，尤其是避免采取单方面改变现状、加剧局势紧张的行动。我们呼吁印巴双方继续通过对话协商和平解决有关争议。

湖北广电记者：据报道，美国常驻联合国代表格林菲尔德3日开始对非洲访问并称，自己此行的重点是关注美国如何帮助乌干达、加纳和佛得角应对非洲大陆遭受的粮食危机，而不是与中国和俄罗斯竞争，但非洲国家因为与中国的关系而面临债务陷阱。中方对此有何评论？

华春莹：中方已经反复强调，支持非洲发展是国际社会的共同责任。美方本来就应该把资源、时间和精力用在支持非洲发展的紧迫需要上，而不是把对非政策的出发点放在遏制别国在非洲的影响力上。粮食安全问题是当前非洲国家面临的突出问题。中方对此高度重视，提出了国际粮食安全合作倡议，并且积极帮助非洲国家应对粮食短缺，我们向吉布提、埃塞俄比亚、索马里、厄立特里亚等国都提供了紧急粮食援助，中方近期还将向有需要的非洲国家提供新的粮援。同时中方通过人才培养、技术交流、项目建设等方式支持非洲增强农业生产能力，助力非洲国家实现粮食自给。我们欢迎美方帮助非洲应对粮食危机，但也希望美方恪守国际关系基本准则，不要固守冷战思维、大搞单边制裁、破坏地区稳定，这些行径会严重扰乱国际经济秩序，给广大发展中国家造成严重伤害。

说到“债务陷阱”问题，我想引用两则最近的消息。第一，英国慈善机构“债务正义”近期发布了题为《低收入国家债务风险上升，公共开支削减》的报告，指出非洲国家借自西方私营金融机构的债务是中国债务的三倍，而且利息是中国两倍，所谓中国“债务陷阱”纯属杜撰。第二，近日清华大学研究团队发布了《金融资本的陷阱：国际债券对发展中国家主权债务可持续性的影响》报告，这个报告指出西方金融资本出于逐利需要，不顾发展中国家经济脆弱、抗风险能力弱，推动非洲国家大量发行高利率欧洲债券，导致近十年非洲国家主权债券10年翻了5倍，债务压力不断上升。这些数据不会说谎。究竟是谁给非洲国家制造了债务陷阱，真相是不言自明的。

长期以来，中国积极支持非洲经济发展，为非洲国家缓解资金不足、加快国家建设、增强“造血”功能提供了融资支持，得到了非洲国家的广泛欢迎和高度评价。很多非洲朋友都发自内心地对我们讲，中国是真朋友，在我们最困难的时候，是中国真心帮助了我们。我也看到有网友制作的一些照片，中国给非洲等发展中国家送去的是粮食、桥梁、道路、学校、清洁用水、医院，不像个别国家，送去的是炮弹。中非合作好不好，非洲国家最有发言权。美方有什么资格品头论足、造谣抹黑、挑拨离间中非友好？非洲需要的是真诚合作的伙伴，不是像美国这样的教师爷。我们希望美方多为自己的声誉想想，真正为非洲国家做些好事、实事。

总台中国之声记者：伊斯兰国家驻华使节代表团日前访问了新疆，请介绍相关情况。

华春莹：8月1日至4日，来自30个伊斯兰国家的32位驻华使节及高级外交官访问新疆。新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞同代表团举行了会见。代表团参访了喀什、阿克苏和乌鲁木齐，参观了清真寺、伊斯兰教经学院、博物馆、老城改造、基层社区、科技企业、绿色发展和乡村振兴等项目，同当地宗教人士、教培中心结业人员等进行了交流，深入了解新疆经济发展繁荣、宗教信仰自由、民族团结和谐、人民安居乐业的真实情况。代表团成员纷纷表示，中国政府坚持以人民为中心，推动新疆的治理和发展取得巨大成就，各族人民在这里生活非常和谐幸福，穆斯林宗教信仰自由和各项权利得到应有保障。代表团在新疆一路上的所见所闻同某些西方媒体报道是完全不同的。

伊斯兰国家在涉疆问题上始终秉持正义立场。通过此次访疆，伊斯兰国家再次发出客观公正声音，这也再次充分表明个别国家编造的谣言谎言掩盖不了事实真相，操弄涉疆问题抹黑中国的险恶图谋不得人心，也不会得逞。我们真诚欢迎更多各国朋友今后有机会去新疆参访，感受新疆的美丽、和谐和发展。

总台央视记者：这两天我们看到很多国家就佩洛西窜访台湾发出对中国的支持声音，你前两天已经介绍了一些。今天能否进一步介绍相关情况？

华春莹：佩洛西窜台事件发生以来，已有160多个国家发出了正义的声音，纷纷谴责佩洛西访台是严重的挑衅，是非常鲁莽和不负责任的，而且都表示将坚持一个中国原则，支持中国维护国家主权和领土完整。除了前两天提到的，我可以再给大家介绍一些。

斯里兰卡总统维克拉马辛哈通过社交媒体称，斯里兰卡坚定奉行一个中国政策，以及《联合国宪章》规定的国家主权和领土完整的原则。

新加坡外长维文在东亚合作系列外长会期间同王毅国务委员兼外长会谈时表示，新方明确奉行一个中国政策，反对“台独”和改变现状的单边行动。

泰国外交部发言人表示，尊重中国国家主权和领土完整。

老挝外交部发表声明称，老方支持中国政府通过和平方式实现国家统一，认为台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何制造“两个中国”或“一中一台”行为。老挝外长沙伦赛在会见王毅国务委员兼外长时表示，美方近日在台湾问题上的挑衅行为违背了自己的承诺，侵犯了中国的主权和领土完整。老方坚决反对任何制造“两个中国”“一中一台”的图谋，支持中国维护国家主权和领土完整。

马来西亚总理对华事务特使发表声明，希望西方国家不要用双重标准看待台湾问题和乌克兰问题，一方面围堵俄罗斯，另一方面却在台海干涉中国内政；一方面呼吁尊重乌克兰主权和领土完整，另一方面却利用台湾来分裂中国。这是以“民主”为名干涉侵犯中国主权，违反国际法基本原则。

阿联酋外交与国际合作部发表声明，重申支持中国主权和领土完整，强调尊重一个中国原则的重要性，呼吁遵守联合国有关决议。阿方对破坏国际和平稳定的挑衅性访问表示关切。

吉尔吉斯斯坦外交部声明称，吉方坚定支持一个中国原则。台湾是中国领土不可分割的一部分。吉方反对“台湾独立”，反对任何制造“两个中国”或“一中一台”的企图。

哈萨克斯坦外交部发言人重申，哈方坚持一个中国原则，在台湾问题上遵守联大第2758号决议。

乌兹别克斯坦外交部声明强调乌兹别克斯坦支持一个中国原则，支持在公认的国际法原则下维护国家主权和领土完整。

塔吉克斯坦外交部声明，支持中国领土完整，重申坚持一个中国原则。

阿富汗临时政府外交部发言人表示，坚持一个中国政策，呼吁各国不要做出侵犯他国国家主权的挑衅行为。

埃及外交部发言人表示，埃方恪守一个中国原则，遵守联合国相关决议。

厄立特里亚外交部声明称，在美国全球政策的缺陷和愚蠢愈发露骨之际，为强化遏制中国政策，美方炮制了佩洛西窜台挑衅性行动，带来危险后果。这只是美政府近年来在亚洲推行鲁莽政策的延续，应该遭到强烈谴责。

津巴布韦新闻、宣传和广播服务部部长兼政府发言人表示，津巴布韦同中国坚定站在一起，佩洛西窜台是一种攻击性、挑衅性举动，严重违反一个中国原则。

布隆迪外交部常秘表示，布政府始终坚定奉行一个中国政策，布方坚定支持中国为捍卫国家主权、领土完整所作努力。

多米尼克外交部发表声明称，多方与国际社会一道对佩洛西窜访中国台湾地区表示严重关切，此访严重侵犯中国主权和领土完整。

墨西哥副参议长发表文章表示，佩洛西非法窜台是严重侵犯他国主权的干涉主义行为，破坏地区和平稳定。

瓦努阿图气候变化部长发表声明，支持中国维护国家主权和领土完整，反对以任何形式破坏稳定局势。

卢森堡外交大臣表示，佩洛西窜台是一次毫无意义的挑衅。中美之间的互信可能因此消失，卢方支持一个中国政策。

塞浦路斯政府发言人表示，塞浦路斯坚持一个中国政策，充分尊重国际法、主权和领土完整。

此外，还有很多国家政党、前政要纷纷发声，谴责佩访台是霸权行径，支持中方维护主权和领土完整。比如，尼泊尔共产党（马列）、农工党、民族民主党等通过各种方式发声，指出佩洛西窜台是极度错误、愚蠢和不负责任的霸权行为，尼方坚决支持中方为捍卫国家主权和尊严采取一切行动举措。

蒙古第三大政党公民意志绿党声明强调，世界各国需要遵守联大第2758号决议规定的一个中国原则，支持中国在台湾等问题上的立场。

印度全印前进同盟中央书记发表声明，强烈谴责佩洛西窜访台湾地区，佩窜台和有关言论违反联合国第2758号决议。

塔吉克斯坦共产党声明称，佩洛西窜台是公然挑衅，同美方全面遏华的侵略性方针一脉相承，中方有权在台湾问题上采取必要措施，维护国家主权和领土完整。

肯尼亚国民议会发表声明称，支持中国为实现国家完全统一所作努力，支持中国政府为维护国家主权和领土完整、维护台海和平稳定所采取措施。

赞比亚社会主义党发表声明指出，美国既没有能力解决新冠疫情、侵犯人权等国内问题，又没有能力解决贫困、饥饿等世界挑战，却企图通过挑起战争、破坏和平来延续霸权，这种帝国主义行径必须遭到所有爱好和平人士的谴责。

智利执政联盟成员、智利共产党发表公告，谴责美国政府对中国挑衅行为。

巴西劳工党主席指出，佩洛西窜台是威胁和平、煽动武装冲突的又一行径，将助长“台独”势力，制造地区不稳定不安全。

基里巴斯执政党主席发表声明，对佩洛西窜台表示极度失望，认为美国政府应对此负全责，美方应该正式道歉。

玻利维亚共产党发表公报表示，美国挑衅行为令人不齿。玻利维亚将同中国站在一起，支持中国维护国家主权和领土完整，同各政治、民间、社会组织一道揭批美国破坏国际安全和稳定的帝国主义行径。

摩尔多瓦社会主义者党发表声明称，该党无条件尊重、支持中国维护主权和领土完整。

日本前首相鸠山由纪夫通过社交媒体，批评美方未吸取教训，做法十分愚蠢。

另外，东盟外长声明呼吁坚持联合国宪章，重申东盟成员国支持一个中国政策。

世界人口80%以上、接近90%的国家人民都同中国站在一起。我们都主张尊重联合国宪章宗旨和原则，遵守国际关系基本准则，坚决反对任何国家干涉别国内政，侵犯其他国家主权和领土完整。现在中国的身后是160多个国家，共同站在历史正确的一边，站在公平正义的一边。

希望美方及其几个小兄弟能够清醒认识到，如果他们真的尊崇民主，他们就应该听进和尊重14亿多中国人民的声音，就应该听到和尊重占世界人口将近90%的广大“非西方”国家人民的声音。

日本共同社记者：据报道，今天东亚峰会外长会上，日本外相演讲时，王毅国务委员兼外长和俄罗斯外交部长离场。中方能否介绍有关情况，对此有何评论？

华春莹：我不了解你说的情况。但我想借此机会提醒日方，日方领导人最近在台湾问题上表现非常不好，中国人民非常不满。

我们已经说过，日本在台湾问题上负有严重历史罪责，没有资格在台湾问题上说三道四。今天日本首相同佩洛西会见时无理指责中方，日本外相在东亚合作系列外长会期间跟着美国国务卿散布涉华虚假信息，对中国无理指责。对此中方坚决反对。

中方已经反复重申在台湾问题上的原则立场。目前的台海局势都是由于佩洛西不顾中方坚决反对和各方反复劝告，一意孤行所致。日方对美方侵犯中国主权行径选择性失明，却跳出来对维权者横加指责，公然替侵权者张目，完全是混淆是非，颠倒黑白。在台湾问题上挑衅滋事，企图以此迟滞中国的发展壮大，破坏中国的和平统一和崛起进程，将是徒劳的。

路透社记者：日本方面报道，中方在军演过程中发射4枚导弹飞越台北上空，你可否证实？如果消息属实，中方有何评论？

华春莹：关于军演方面的问题，中方已发布消息。佩洛西窜台引发了当前的局势紧张，中方采取的一切反制行动都是正当必要的，也是恰当的。希望日方在这个问题上有正确认识。

(责编：高歌、杨牧)