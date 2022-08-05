人民网喀土穆8月5日电 （记者苏航）3日，总部设在苏丹的阿拉伯—中国友好协会联合会在Alkalema新闻网、中国视野网等苏丹媒体上发表声明支持一个中国原则。内容如下：

阿拉伯—中国友好协会联合会高度关注台湾问题上出现的紧张局势，对国际上某些试图利用台湾问题动摇一个中国原则的企图深表遗憾。1971年，联合国大会第2758号决议恢复了中华人民共和国在联合国的合法席位，确认了一个中国原则，即台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政。一个中国原则成为国际社会共识和国际关系基本准则。

阿拉伯国家同中国建立外交关系以来，阿拉伯人民坚定奉行一个中国原则，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是清楚无疑的事实。阿拉伯—中国友好协会联合会特此声明：

全力支持中方有关反对破坏一个中国原则、反对“台独”的立场。

坚定支持一个中国原则，台湾属于中国，这是国际关系舞台上不争的事实。

坚决反对一切企图利用台湾问题破坏该区域安全和稳定的阴谋和挑衅行为，这种行为无论是现在还是将来都注定失败。

全力支持中国人民采取必要措施处理台湾问题，因为中国对台湾地区享有主权。

中国面临的是其内部事务遭到公然干涉，这将加剧当前的国际紧张局势，各国需要齐心协力应对危机。

呼吁有关方面倾听理智声音，尊重国际法，根据联合国承认的事实，像世界上大多数国家一样，恪守一个中国原则，同中国建立合作、团结、友好的关系。

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