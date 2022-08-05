人民网东京8月5日电 （记者岳林炜）5日，驻日本使馆发言人发表谈话，奉劝日方不要再犯历史性错误。全文如下：

美国国会众议长佩洛西访日期间，在台湾问题上继续颠倒黑白，大放厥词，妄称中国发动军事挑衅。日方帮腔造势，为虎作伥，指责中方影响地区稳定。美日双方共同上演的这场拙劣政治秀，再度让人们认清了两者“以台制华”和“麻烦制造者”的丑恶嘴脸和可耻面目。

近段时间以来，中方多次表明坚决反对佩洛西窜台立场，充分阐明一个中国原则的法理依据和历史经纬，清晰点明美、日等国在双边政治文件中就台湾问题作出的郑重承诺。尽管如此，日方仍置若罔闻，公然为美台勾连恶行站台张目，性质恶劣，用心叵测，后果严重。

美台勾连挑衅在先，侵害中方主权安全，破坏地区和平稳定，日方对此装聋作哑。中方正当防卫在后，天经地义捍卫国家尊严、领土完整，日方却横加非议。这种罔顾事实、典型双标的行径充分暴露出日方的虚伪性，试问日方还讲不讲最基本的事实道理？还认不认最起码的是非黑白？还有没有最底线的信义良知？

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是谁都篡改不了的事实。中国实现国家完全统一是大势所趋、历史必然。日本曾长期殖民侵略台湾地区，对包括台湾同胞在内的中国人民负有难以抹杀的历史罪责，最应该反躬自省、谨言慎行，最没有资格指手画脚，说三道四。在国际地区求和平、促发展的时代潮流面前，我们奉劝日方不要再犯历史性错误，不要在台海蹚浑水、谋私利，不要继续滑向以邻为壑、地缘对抗的深渊。

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