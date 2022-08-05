人民网约翰内斯堡8月5日电 （记者闫韫明）8月4日，肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔为蒙巴萨新建KOT油码头正式运营纪念碑揭幕及剪彩，正式宣布KOT新建油码头开始运营。

肯雅塔为KOT油码头正式运营揭牌。中国交通建设集团有限责任公司供图

新建KOT项目是一个大型EPC项目，由中国交通建设集团有限责任公司承建，拥有可双面靠泊的四个泊位。可停靠10万吨级及17万吨级油船，可进出口原油、重油、汽油、柴油、航空煤油及液化石油气，先进的自控系统及机械设备将提高装卸船效率。自试运营以来，新码头已经顺利并高效的完成了多艘油轮的靠船及卸油。其中Red Ruby号油轮卸载柴油及汽油共4250万升，用时19小时，而原有旧码头卸载等量油品需要54小时；Pushpa号油轮卸载柴油2640万升，用时12小时，原有旧码头卸载则需54小时。

试运行期间新建KOT油码头卸油效率展板。中国交通建设集团有限责任公司供图

肯雅塔表示，KOT油码头是一座先进的自动化油气码头，在旧油码头的油品处理能力已经满足不了肯尼亚经济快速发展的需要的紧要关头，新建油码头的落成极大的提高了蒙巴萨港的油品处理能力，为肯尼亚的经济发展注入了新的动力。他感谢中国政府及中国人民对肯尼亚的信心，中国政府投资、建设、运营的所有基础设施都将助力肯尼亚实现2030愿景。他感谢中国企业在肯尼亚的投资，KOT油码头是肯尼亚及其周边国家进出口油品的重要通道，为当地经济发展创造过巨大的贡献；他感谢所有项目建设者，他们克服了种种困难，不惧艰辛，为肯尼亚建设了如此先进的油码头。

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