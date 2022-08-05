人民网北京8月5日电 （记者陈尚文）主题为“中韩青年企业家ICT创新合作新机遇”的第二届中韩科技创新企业家论坛8月4日在京举行。此次活动由中国国际青年交流中心与在华韩国创新中心共同主办。来自中韩两国业界和企业代表共400余人以线上线下相结合方式与会，围绕中韩两国信息与通信技术产业政策、发展规划与合作机遇等展开深入交流。

中国国际青年交流中心主任张华指出，在全球经济复苏进程中，数字经济日益成为引领经济发展和社会变革的重要驱动力。青年是推动信息技术变革的主力军，也是深化数字经济国际合作的重要力量。自1992年签订中韩科学技术合作协定以来，中韩两国在科技与创新合作方面取得了丰硕成果，特别在信息与通信技术创新合作方面具有较强的韧性和潜力。希望中韩两国青年互利合作、相向而行，以实际行动推动中韩战略合作伙伴关系行稳致远，不断书写两国青年交流合作新篇章。

韩国驻华大使馆公使衔参赞卢京元表示，今年是韩中建交30周年，30年间两国经贸关系快速发展，各领域交流合作不断深化。他呼吁韩中两国青年企业家应顺应时代发展潮流，着眼未来，加强在人工智能、大数据、云技术、数字医疗以及气候变化等多领域合作。期待两国青年进一步深化交流，增进友谊，不断夯实两国民间交流的青年基础，为两国关系下一个30年的稳定健康发展增添新动力。

在华韩国创新中心代表金钟文表示，在华韩国创新中心在引领更多韩国中小企业进入中国市场的同时，将致力于进一步拓宽双方科技创新合作领域，并以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等为重点，积极为韩中两国青年企业家在科创领域的交流与合作牵线搭桥，切实加大对韩中青年科技创新合作的支持力度，推动两国青年务实合作迈向更高水平。

与会人士一致认为，在国际形势不稳定性不确定性明显上升的背景下，世界经济发展迫切需要新的推动力，需要深化国际合作。中韩双方在信息与通信技术领域的各层次交流，有助于两国企业在技术转移等方面实现更好合作，也有助于产业链供应链安全稳定，对确保两国经贸合作良好发展势头以及双边关系的发展具有重要意义。

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