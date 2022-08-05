新华社北京8月5日电（记者冯歆然）8月1日至4日，来自30个伊斯兰国家的32位驻华使节及高级外交官访问新疆。外交部发言人华春莹5日在例行记者会上向中外媒体介绍了相关情况。

华春莹说，伊斯兰国家驻华使节及高级外交官访问新疆期间，新疆维吾尔自治区党委主要负责人同代表团会见。代表团参访了喀什、阿克苏和乌鲁木齐，参观了清真寺、伊斯兰教经学院、博物馆、老城改造、基层社区、科技企业、绿色发展和乡村振兴项目等，同当地宗教人士、教培中心结业人员等进行了交流，深入了解新疆经济发展繁荣、宗教信仰自由、民族团结和谐、人民安居乐业的真实情况。

华春莹说，代表团成员纷纷表示，中国政府坚持以人民为中心，推动新疆的治理和发展取得巨大成就，各族人民在这里生活和谐幸福，穆斯林宗教信仰自由和各项权利得到应有保障，代表团在新疆一路上的所见所闻同某些西方媒体报道的完全不同。

“伊斯兰国家在涉疆问题上始终秉持正义立场。”华春莹说，“通过此次访疆，伊斯兰国家再次发出客观公正声音，再次充分表明个别国家编造的谎言掩盖不了事实真相，操弄涉疆问题抹黑中国的险恶图谋不得人心，注定不会得逞。”

“我们真诚欢迎各国朋友今后有机会更多地参访新疆，感受新疆的美丽、和谐和发展。”她说。

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