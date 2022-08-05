新华社金边8月5日电（记者吴长伟）当地时间2022年8月4日，国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间应约会见越南外长裴青山。双方表示将落实好中越双边合作指导委员会第十四次会议共识，加快推进下一阶段重点领域合作。

裴青山预祝中共二十大圆满成功，表示越方届时将举办系列庆祝活动，展现社会主义国家对彼此的支持。越方将对华关系作为对外政策的战略选择和头等优先，期待保持两党两国高层往来，弘扬传统友谊，巩固政治互信，深化务实合作。越方重申坚定奉行一个中国政策，已会同东盟其他国家共同发表声明，愿携手维护地区和平稳定。

王毅说，中越都是共产党领导的社会主义国家，有着同志加兄弟的友谊，始终坚定支持彼此重大核心利益。双方要以构建具有战略意义的命运共同体为愿景目标，加强交流互鉴，共同丰富发展中国家实现现代化路径。

王毅赞赏越方坚持一个中国原则，强调当前台海局势的前因后果一清二楚，是非曲直一目了然。美方的倒行逆施不仅侵犯了中国的主权和领土完整，也损害了地区和所有发展中国家的共同利益，违背了国际关系基本准则。有理走遍天下，无理寸步难行。上百个国家表示坚持一个中国原则，联合国秘书长明确表示联合国将继续坚持联大第2758号决议。中方愿同越方一道，充分展现全面战略合作伙伴的底色，共同维护社会主义国家的团结，共同捍卫国际公平正义。

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