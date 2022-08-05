新华社金边8月5日电（记者吴长伟）当地时间2022年8月4日，国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间应约会见斯里兰卡外长萨布里。

王毅表示，中斯长期传统友好，两国人民之间有着深厚友情。中方对斯当前面临的困难感同身受，中国政府和人民已向斯方提供多批次紧急人道主义援助，将继续通过双多边渠道伸出援手。相信斯新政府将团结带领人民渡过难关，推动斯重回发展正轨。中方坚定支持斯方维护国家主权和独立，协商解决好债务问题，保持政策延续性，维护社会稳定，实现经济复苏。历史已经并将继续证明，中国从不做损害斯利益的事，永远是斯真诚可靠的朋友。

萨布里感谢中国政府和人民一如既往在斯困难时雪中送炭，表示斯中有着特殊而长久的双边关系，双方始终相互信任、相互支持。斯珍视斯中友谊，坚定奉行一个中国原则，反对任何干涉中国内政、挑动紧张局势升级的行为。

萨布里驳斥了所谓的中国“债务陷阱”论，强调中国的债务只占斯外债的10%，没有中国的帮助，斯根本不可能实现发展。斯将保护中国投资者的合法权益。

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