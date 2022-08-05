8月5日，外交部发言人华春莹主持例行记者会，并对美白宫国安会战略沟通协调员柯比等官员指责中方反应过度作出回应。华春莹表示，目前的局面完全是由佩洛西及美国政客一手造成的，美方官员的这种论调让人有种看穿新衣的皇帝的感觉。美方这种傲慢、自私、虚伪霸道的毛病真应该好好改一改。当前台海局势紧张的前因后果一清二楚，是非曲直一目了然。

华春莹强调，美方是主动挑衅者和危机制造者，台湾问题的本质不是什么民主问题，而是事关中国主权和领土完整的重大原则问题。美方应该换位思考，如果美国的某一个州试图从美国分裂出去，并且单独建国，而另外一个国家不断向其提供武器和政治支持，美国政府和人民能够允许吗？

华春莹指出，现在美方及其一些跟班跳出来指责中方“反应过度”，如果他们真的担心地区的和平稳定，他们为什么不早点站出来劝阻佩洛西窜访呢？早知如此，何必当初？在涉及中国主权和领土完整的问题上，中国采取反制措施是正当的、必要的、恰当的，毫不过分。美方作为这场危机的肇事者和始作俑者，应该也必须为此承担全部责任。中方的有关举措也是为地区和平稳定以及国际法和国际关系基本准则的坚决维护。

华春莹还强调，这是一场霸权与反霸权、干涉与反干涉、分裂与反分裂的重大斗争。中国历史上饱受了列强侵略，今天仍然遭到美国及其几个伙计不时粗暴干涉内政、损害中国主权安全。但是，中国已经不再是120多年前的中国，中国也不是伊拉克、叙利亚、阿富汗，中国人民绝不允许任何外来势力欺负、压迫奴役我们，谁妄想这么干，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流。

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