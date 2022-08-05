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国际观察：美涉疆法案与国际经贸规则背道而驰

何敏
2022年08月05日17:00 | 来源：人民网-国际频道
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美国实施所谓《维吾尔强迫劳动预防法》（以下简称“涉疆法案”），完全背离世界贸易组织基本原则，是美国大行单边主义，干扰国际贸易的正常秩序，破坏公平、公正、客观的国际经贸规则的又一例证。

当前，经济全球化在曲折中继续前行。随着全球化进程深入发展，各国生产、贸易、投资以及服务形成错综复杂的深度联结，融入各国生产体系和商业循环。促进各国贸易和投资便利化的协定条款，如对于原产地规则标准和海关程序的简化、以及技术性标准的相互认证等成为国际经贸规则的重要组成部分。

美国的所谓“涉疆法案”针对特定单一国家地区的产品进口，全然不顾全球产业链的紧密联系，对真正的多边主义构成威胁，严重违反世界贸易组织“非歧视、开放和公平贸易”的基本原则。

所谓“涉疆法案”完全与国际经贸规则提高贸易和投资便利化水平的发展方向相悖。2013年，世界贸易组织在巴厘部长级会议上签署通过《贸易便利化协定》，旨在提高贸易便利化水平以降低贸易成本、进而促进贸易增长。然而所谓“涉疆法案”法案实施后，除了正常的海关通关、原产地证明，美国海关和边境保护局还要求企业提供尽职调查系统信息、供应链追踪信息、供应链采购流程图、供应链管理措施信息，相关采购证明、清单等文件，以及所谓原产于中国的货物“并未涉及强迫劳动”的相关证明。为确保严格执行“涉疆法案”，美国海关和边境保护局还在2023年的预算中额外申请了7030万美元，增加包括贸易和分析专家、查验人员、海关工作人员等在内的300个岗位。6月21日后受法案约束的进口货物，还可能被美国海关和边境保护局扣留、扣押或罚没。美国此举人为阻碍贸易和投资发展，与促进贸易便利化的全球共识背道而驰。

美国将对华经济问题政治化，以单边主义践踏国际规则，严重破坏正常的国际贸易秩序和竞争关系，将进一步损害全球化进程、拖累疫情后的全球经济复苏。新疆地区是全球棉花最主要的产地之一，番茄、多晶硅、风力涡轮机等生产产业在全球市场占据重要地位。限制和打压新疆产品将推动能源、食品、服装等必需品的价格上涨，令经济更加脆弱的广大发展中国家面临更大的不确定性，为本就步履蹒跚的世界经济复苏蒙上阴影。

（作者是外交学院国际经济学院副教授）

(责编：崔译戈、杨牧)

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