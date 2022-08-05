新华社北京8月5日电 德国总理奥拉夫·朔尔茨3日就核电站推迟关停方案打破沉默，说“或许有道理”。

德国正努力填补俄罗斯天然气供应减少带来的能源缺口，讨论中的举措之一是暂缓核电“退出”计划，包括推迟关停原定年内退役的三座核电站，但执政联盟内部对此有分歧。朔尔茨先前一直没有明确表态。

朔尔茨3日告诉媒体记者，仍在运营的最后三座核电站“仅用于发电且发电量只占一小部分”，但继续保留它们“或许有道理”。不过，他没有承诺这么做。

7月6日，德国总理朔尔茨（前右）在位于柏林的德国联邦议会接受例行问询。新华社记者任鹏飞摄

法新社解读，朔尔茨这番话提升了德国推迟关停核电站的可能性。

2011年日本福岛县第一核电站辐射泄漏事故发生后，出于安全风险忧虑，时任德国总理安格拉·默克尔领导的政府制定核电退出计划，准备逐步关停境内全部17座核电站。目前仅剩三座仍在运营，原定年内关闭。今年一季度，这三座核电站发电量占全国总量的6%。

德国环境部和经济部今年3月联合评估后认定，不建议延长现存核电站运营期限，理由包括相关法律掣肘，颁发执照和提供保险方面存在困难，安全检查成本不菲以及缺少反应堆运转所需燃料棒。

这是7月30日晚拍摄的德国慕尼黑老市政厅。为应对能源紧张，德国多地采取措施节约用电。新华社发（菲利普·鲁伊兹摄）

由于德国近期面临的能源紧缺状况，德国在野党和执政联盟中的自由民主党日益倾向延长最后三座核电站的运营期限。

据美联社报道，推迟关停核电站会让执政联盟中两个较大政党，即朔尔茨所属的社会民主党和绿党“难堪”。绿党以环保立身，反对核电是其核心主张，20年前这两党联合执政时就开始推动德国关停核电站计划。

不过，近来一些绿党成员态度略有软化，称如果国家面临电力供应危机，可以允许一到两座核电站以现有燃料棒继续运营一小段时间。

朔尔茨3日提到正在进行的全国电网压力测试。德国经济部上月中旬宣布将启动测试，结果有望数周内出炉，届时政府将决定是否坚持淘汰核电的计划。

为节省天然气用量、预防冬季能源短缺，德国政府上月批准重新启动或延长运营已列为淘汰目标的十多座煤电厂。不少欧洲国家都在采取类似的“以煤补气”措施，以应对能源紧张局面。（陈丹）

(责编：燕勐、崔越)