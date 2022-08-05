新华社北京8月5日电 美国马萨诸塞州一名黑人男子步行回家途中被警察误当作犯罪嫌疑人抓捕，还遭到“跪颈”暴力执法。这名男子3日提起诉讼，状告当地政府和3名涉事警察。

据美联社报道，这名黑人男子名为多诺万·约翰逊，现年20岁，去年2月的一天在街头遭到不公待遇。

诉讼书说，警方那天接到波士顿郊区阿灵顿一家旅馆的报警电话，称发现一名白人偷窃惯犯。一名警察前往旅馆调查，该白人男子逃脱。警察在街上追逐白人男子时，回家途中的约翰逊与白人男子擦肩而过，警察朝两人同时喊话，命令他们趴下。不明就里的约翰逊没有服从，被警察推倒，用膝盖压制脖颈。尽管约翰逊求救称“无法呼吸”，警察还是继续对他“跪颈”执法。

诉讼书说，警察在第一时间不去处理“已知的”白人嫌疑人，而是对付一个恰巧路过的黑人路人。尽管白人嫌疑人告诉警察他不认识约翰逊，那名警察和随后赶到的两名同事还是给约翰逊戴上手铐，押到警车里。直到旅馆工作人员向警察证实约翰逊确实无辜后，警察才把他释放。

约翰逊的律师米丽安·阿尔伯特说：“所有人都应该在他们居住的社区里感到安全，约翰逊却在家门口被侵权。正是警方这种不当行为加剧了有色人种社区和执法部门之间的不信任。”

阿灵顿警察局长朱莉·弗莱赫蒂当天在一封邮件中回应说，由于3名涉事警察和当地政府暂未收到诉讼文书，警方不便置评。约翰逊的律师团队说，警方先前所作一项内部调查显示，3名警察违反执法政策和流程。

美国近年发生多起黑人遭警察暴力执法致死案件，凸显美国社会长期存在的系统性种族歧视。2020年5月25日，明尼苏达州明尼阿波利斯市非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察“跪颈”压制后死亡，在美国多地引发大规模抗议暴力执法和种族歧视的示威浪潮。（王宏彬）

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