人民网堪培拉8月5日电 （记者陈效卫）5日，中国驻巴布亚新几内亚大使曾凡华在该国主流媒体《国民报》发表题为《佩洛西窜访中国台湾地区是极不负责任的政治挑衅》的署名文章，另一主要媒体《信使邮报》大幅援引进行报道。文章全文如下：

8月2日晚，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和警告，为了谋求个人政治私利，执意窜访中国台湾地区。这是极其鲁莽、危险和不负责任的重大政治挑衅行为，严重违反美国政府的一个中国政策和不与中国台湾地区进行任何官方往来的明确承诺，严重冲击中美关系的政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台湾和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此表示坚决反对和严厉谴责。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。1971年联大第2758号决议对此予以明确。1949年中华人民共和国成立以来，包括巴新在内的181个国家在一个中国原则基础上同中国建立外交关系。一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则，理应得到各国严格遵守。台湾问题纯属中国内政，其他任何国家都不应该插手台湾事务干涉中国内政，更不应该以任何方式支持纵容“台独”分裂势力。

当前，台湾局势面临新一轮紧张和严峻挑战，根本原因是台湾当局和美方不断改变现状。台湾当局一再“倚美谋独”，拒不承认“九二共识”，大搞“去中国化”，推行“渐进式台独”。而美方企图打“台湾牌”遏制中国，不断歪曲虚化掏空一个中国原则，加强美台官方往来，支持纵容“台独”分裂势力。佩洛西窜访台湾地区就是升级美台官方交往，是十分危险和不负责任的玩火行为。

坚决维护国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同心愿和神圣职责。任何国家都不要错估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整、实现国家统一和民族复兴的坚强决心、坚定意志和强大能力。针对佩洛西窜访台湾地区的挑衅行为，中方将采取一切必要反制措施，由此产生的一切后果必须由美方和“台独”分裂势力负责。

中国同巴新1976年建立外交关系以来，历届巴新政府都恪守一个中国原则，反对“台独”，我对此表示高度赞赏。当前，中国同巴新关系发展势头良好。今年2月发表的《中华人民共和国和巴布亚新几内亚独立国联合声明》强调，双方重申尊重彼此国家独立、主权和领土完整，继续在涉及各自核心利益和重大关切问题上相互支持。我相信，中国政府和人民坚决捍卫国家主权和领土完整的一切必要措施都将继续得到巴新政府和人民的理解和支持。

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