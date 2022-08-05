人民网堪培拉8月5日电 （记者陈效卫）4日，中国驻斐济大使钱波在该国主流媒体发表署名文章《中国将采取一切必要措施 坚决捍卫国家主权和领土完整》，全文如下：

8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，严厉谴责，已向美方提出严正交涉和强烈抗议。

作为中国驻斐济大使，我有责任向斐济朋友阐明中方立场：

——一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系基本准则。尽管台湾与祖国大陆尚未统一，但中国主权和领土从未分割，两岸同属于一个中国的事实从未改变。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。1971年联大第2758号决议对此予以明确。1949年中华人民共和国成立以来，包括美国、斐济在内，世界上已有181个国家在一个中国原则基础上同中国建立外交关系。

——一个中国原则是中美三个联合公报的核心要义，是中美建立和发展外交关系的前提和基础。1979年，美方在中美建交公报中明确承诺，“美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。”美国国会作为美国政府的组成部分，理应严格遵守美国政府的一个中国政策，不与中国台湾地区进行任何官方往来。中方历来反对美国国会议员窜访中国台湾地区，美国行政部门有责任予以阻止。佩洛西众议长是现任美国国会领导人，她以任何形式任何理由赴台活动，都是升级美台官方交往的重大政治挑衅。

——当前台海局势面临新一轮紧张和严峻挑战，根本原因是台湾当局和美方不断改变现状。台湾问题是中美关系中最重要、最核心、最敏感的问题。台湾当局一再“倚美谋独”，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，大搞“去中国化”，推行“渐进式台独”。而美方企图搞“以台制华”，不断歪曲虚化掏空一个中国原则，加强美台官方往来，为“台独”分裂活动撑腰打气。这是十分危险的玩火行动，玩火者必自焚。

——中国政府和中国人民在台湾问题上的立场一以贯之。坚决维护国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同心愿和神圣职责。民意不可违，大势不可逆。任何国家、任何势力、任何人都不要错估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整、实现国家统一和民族复兴的坚强决心、坚定意志、强大能力。针对美国会众议长窜访中国台湾地区，中方必将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整，由此产生的一切后果必须由美方和“台独”分裂势力负责。

——中国愿与各国和平共处、共同发展，但绝不允许任何国家破坏中国的稳定和发展。美方不论以什么方式支持纵容“台独”，最终都将是竹篮打水一场空。美方在台湾问题上背信弃义，令人不齿，只能使美国的国家信誉进一步破产，在历史上留下更多美国粗暴干涉别国内政的丑陋记录。美国不要幻想操弄地缘博弈把戏，求和平、谋稳定、促发展、图共赢才是地区国家的普遍愿望。

一个中国原则是国际社会普遍共识，是中国同各国交往的政治基础，是中国核心利益中的核心，是不可逾越的红线和底线。在台湾问题上挑衅滋事，企图迟滞中国的发展壮大，破坏中国的和平崛起，完全是徒劳的，必将碰得头破血流。此次美台勾连挑衅在先，中方正当防卫在后。面对美方罔顾中方反复严正交涉，恣意妄为，中方采取任何反制措施都将是正当的和必要的。这也是任何一个独立主权国家应有的权利，更何况中国是一个拥有5000多年历史和14亿多人口的大国。

一个中国原则也是中国同斐济关系的政治基础。两国建交47年来，斐方始终坚定恪守一个中国原则，斐济总理姆拜尼马拉马和斐济政府多次公开重申斐方坚持一个中国原则不动摇。我们期待斐济作为中国的长期亲密朋友，继续恪守一个中国原则，推动中斐全面战略伙伴关系持续健康稳定发展。

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