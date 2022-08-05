人民网华盛顿8月5日电 （记者李志伟）联合国消息：中国常驻联合国副代表耿爽大使8月4日在“我们的共同议程”报告后续工作联大非正式通报会上发言，希望联合国会员国践行真正的多边主义，维护共同安全，实现共同发展。

耿爽表示，面对层出不穷的全球挑战，我们唯一的选择是团结合作。在推进“我们的共同议程”后续工作中，希望会员国以共同理念为指引，树立共同目标，采取共同行动，维护以联合国为核心的国际体系，捍卫以国际法为基础的国际秩序，践行真正的多边主义，维护共同安全，实现共同发展。

耿爽表示，中国作为安理会8月轮值主席，将于8月22日倡议举行“加强对话合作，维护共同安全”会议。我们期待会员国以此为契机，深入思考我们需要什么样的安全理念，如何实现共同安全。希望会议能为秘书处起草“新和平纲领”提供参考和启发。

联大4日举行非正式会议，听取联合国秘书长古特雷斯关于“我们的共同议程”报告进展情况的通报。耿爽表示，中方支持巴基斯坦代表“77国集团和中国”所作发言，在此基础上，再强调三点。第一，中方认为未来峰会筹备进程应坚持会员国主导，峰会应聚焦发展主题，为国际社会推进落实2030年可持续发展议程汇聚共识，提供助力。第二，中方支持秘书长设立联合国青年事务办公室的倡议，希望青年事务办公室授权清晰、平衡、全面，聚焦青年发展议题，为促进青年广泛、深入参与2030年可持续发展议程发挥独特作用。第三，中方期待共同协调员就后代宣言内容提出要素文件。

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