人民网华盛顿8月5日电 （记者李志伟）针对美国会众议长佩洛西在《华盛顿邮报》发表的《我为什么率国会代表团访问台湾》一文，中国驻美国大使秦刚于8月4日在《华盛顿邮报》发表题为《中国为何反对佩洛西众议长访问台湾》的署名文章。秦刚在文中指出，一个中国原则构成二战后国际秩序的组成部分，并已成为国际社会广泛共识。美方声称要遵守“以规则为基础的国际秩序”，就应该切实恪守一个中国原则。

在文章中，秦刚指出，1979年1月1日中美正式建交。美方在建交公报中明确承认中华人民共和国是中国的唯一合法政府。在此之后43年时间里，美方一直承诺不与台发展官方关系。佩洛西众议长是美政府三号人物。她坐着美国军机，高调对台湾进行如其所宣称的“官方访问”。这公然违背了美方向中方作出的“不与台发展官方关系”的承诺，是极不负责任的挑衅和危险行为。这严重违背了一个中国原则和中美三个联合公报以及美方有关承诺，只会进一步鼓励“台独”势力沿着危险道路越走越远，让本已紧张的台海形势变得更加复杂、危险和不可预测。

秦刚强调，一个中国原则构成二战后国际秩序的组成部分，并已成为国际社会广泛共识。美方声称要遵守“以规则为基础的国际秩序”，就应该切实恪守一个中国原则。然而，美方在中美建交后单方面出台“与台湾关系法”和所谓对台“六项保证”，以及美方今天的所作所为，都是违背和破坏一个中国的原则，试图单方面改变台湾现状，改变二战后的国际秩序。

秦刚强调，台湾海峡两岸同胞都是中国人，我们以最大诚意、尽最大努力争取和平统一前景，但我们也绝不允许台湾以任何方式从中国分裂出去。换位思考，如果美国某一个州试图从美国分裂出来并单独建国，另一个国家向其提供武器和政治支持，美国政府和人民能够允许吗？

秦刚指出，台湾问题本质上不是所谓民主问题，而是事关中国主权和统一的重大原则问题。佩洛西众议长访台激起了14亿多中国人民的愤慨。有的政客为了博眼球，留下所谓个人政治遗产，蓄意损害对方核心利益，只会使中美关系雪上加霜，把两国人民和军队置于冲突对抗的险境。台湾问题是中美关系中极少数可能把中美引向冲突的问题，必须以极为谨慎和负责任的方式进行有效处理和管控。

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