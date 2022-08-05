赵晨光

2017年6月1日，由肯尼亚与中国合作建设的蒙巴萨至内罗毕现代化标准轨铁路（以下简称“蒙内铁路”）顺利建成通车。五年来，蒙内铁路的重要价值和深远影响充分显现，其重大意义早已超出了铁路本身。

蒙内铁路是开启肯尼亚经济社会全面快速发展的“金钥匙”。截至2022年6月30日，蒙内铁路累计发送旅客794.5万人次，发送集装箱181.7万标箱，发送货物2029.3万吨。蒙内铁路的运营也为肯尼亚民众提供了众多就业岗位和技能学习机会，中国为肯尼亚累计培养了1700余名铁路专业技术和管理人员，留下了一支“带不走的队伍”。蒙内铁路如同一把“金钥匙”，打开了肯尼亚基础设施建设的新局面，带动旅游、农业、制造业等相关产业全面发展，让当地民众获得了实实在在的收益。

蒙内铁路是推动东非区域一体化进程的“催化剂”。肯尼亚地处东非印度洋沿岸，是整个东非地区海陆空交通运输的枢纽。蒙内铁路大幅压缩了东非国际货物运输的各项成本，刺激了东非各国产品的外运，进一步密切了东非国家之间的交通和经贸联系。根据远期规划，蒙内铁路还将连接坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪和南苏丹等国家，最终形成以蒙内铁路为龙头，连通区域内各国的东非铁路大动脉。这将为东非一体化提供更加坚实的支撑。

蒙内铁路是推介中国基建品牌的一张“金名片”。蒙内铁路采取中国铁路I级干线标准，是非洲第一条全面投入商业运营的全中国标准现代化铁路。蒙内铁路从开工到建成只用了两年半时间，五年来，蒙内铁路实现低损耗、高正点率、安全可靠运行，充分展现了基建领域的中国标准、中国速度和中国质量。

蒙内铁路是新时代中肯、中非紧密合作的“里程碑”。蒙内铁路是落实中非合作论坛约翰内斯堡峰会“十大合作计划”、中非“三网一化”和产能合作的标志性工程，全面对应中非发展战略对接的时代要求。在铁路设计、建设和运营的全过程中，中肯两国人员工作和生活在一起，深入交流互动。这种以民心相通为特征的合作模式，经典诠释了中肯、中非之间互利共赢、互学互鉴的密切关系，成为新时代中肯友谊、中非友谊的象征。

蒙内铁路是回击美西方抹黑“一带一路”的“明证”。蒙内铁路是中非共建“一带一路”重点项目，不仅实现了中国铁路技术的转移，沿铁路规划的多座产业园区和新型城镇还将形成肯尼亚产业发展的黄金走廊。这种以铁路项目为牵引，规划沿线经济的建设经验，很大程度上已形成“一带一路”框架下中国海外基建的重要模式。实践正不断证明“一带一路”的科学性和可持续性。以蒙内铁路为代表的“一带一路”建设用事实回击了美西方捏造的一系列谎言。

中非从来就是命运共同体。蒙内铁路五周年呈现出的五大意义，深刻诠释中非合作的重要性和战略性。在习近平主席提出的真实亲诚对非政策理念和正确义利观的引领下，新时代的中非合作将不断取得新的成就。

（作者是外交学院非洲研究中心研究员）

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