王珩 周星灿

2016年8月，作者王珩考察蒙内铁路施工现场。本人供图

蒙内铁路连接东非第一大港口蒙巴萨和肯尼亚首都内罗毕，是肯尼亚百年来第一条现代化铁路，全部采用中国标准、中国技术、中国装备。这是中国将“一带一路”倡议、全球发展倡议与项目建设当地发展战略对接，助力落实肯尼亚“2030愿景”和非洲《2063年议程》以及联合国《2030年可持续发展议程》的务实举措。

蒙内铁路开通运营五周年，是中非合作历史上的又一个丰碑。中非合作兴，则南南合作兴、一带一路兴、全球发展兴。历年来，中非风雨同舟、携手前行、造福人民，不断拓展各领域合作，坚定不移相互支持，为推动构建人类命运共同体树立了典范。

蒙内铁路树立中非合作新丰碑。在“一带一路”倡议的助推下，蒙内铁路列车上的标语“连接国家，走向繁荣”正逐步成为现实。蒙内铁路对肯尼亚经济增长贡献率达到1.5%，累计直接和间接创造就业岗位4.6万个，助力当地物流成本最高降低40%，实现了以铁路建设带动产业发展，以产业发展为铁路自主可持续运营提供支撑，带动了蒙内铁路、蒙巴萨港、蒙巴萨经济特区“三位一体”的合作新格局的形成，成为中非“三网一化”和产能合作的标志性工程。中国还在肯建立了人才培训基地和铁路技术学院，全额资助100名肯尼亚学子来华接受铁路相关专业本科教育，推进肯方机车乘务员属地化工作迈上新台阶，有力提升了国家自主发展能力。作为东非铁路网的“咽喉”，蒙内铁路所在的蒙巴萨至内罗毕通道是自古以来沟通印度洋沿岸与大湖地区北部的唯一陆路通道，蒙内铁路的顺利运营，激活了东非现代化交通及商业版图，为东非一体化注入了强劲动力。卢旺达、乌干达、南苏丹等东非内陆国家紧抓机遇，实现各国铁路首尾相接，为实现非盟《2063年议程》中“构筑连接印度洋与大西洋沿岸的现代化交通要道”目标奠定了重要基础。蒙内铁路切实造福中非人民，堪称新时代中非友谊的又一座丰碑。

回望来时路，中非合作具有深厚的历史基础。蒙巴萨是郑和访非的目的地之一，郑和七次远洋航海，其中四次到达非洲蒙巴萨、马林迪、基尔瓦等港口，留下了珍贵的历史文化遗产，开创了中非平等互利、合作共赢的精神，奠定了中非友好合作的基础。新中国成立后，周恩来总理代表新中国第一代领导人访非，提出中国处理同阿拉伯国家和非洲国家关系的五项原则及对外经济技术援助八项原则，为中非之间互相尊重、完全平等、互利合作、真诚相待、友好相处、相互支持新型关系定下基调，铺就了新时代中非合作的坦途。习近平主席提出构建中非命运共同体和中非合作共建“一带一路”，高度契合中非关系在新时代转型升级的客观需求，将中非合作关系提升到了新高度、新水平。截至2021年底，53个同中国建交的非洲国家中，有52国以及非盟委员会已同中国签署共建“一带一路”的合作文件，几乎在非洲实现了“一带一路”合作的全覆盖。中非双方发展好，世界会更好。新时代的中非合作融入了中非传统友谊的历史积淀，树立了国际对非合作的时代标杆，是中非双方实现共同发展的必由之路，将为构建更加紧密的中非命运共同体奠定更加坚实的物质基础，也将为促进发展中国家群体性崛起、推动国际力量对比向更加均衡的方向发展注入强劲动力。

走好眼前路，中非发展命运与共现实动力强劲。2021年11月26日，国务院新闻办公室发表的《新时代的中非合作》白皮书介绍，当前，中非关系处于历史最好时期。中非双方高度信任，中非合作成果遍布非洲大地，给双方人民带来了实实在在的好处。政治互信持续深化。中国已同21个非洲国家和非盟委员会建立双边委员会、外交磋商或战略对话机制，同51个非洲国家建立经贸联（混）合委员会机制，中非关系进入历史最好时期。经济合作迅速发展。中国自2009年起连续13年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位，疫情冲击下的2020年，中国对非新增直接投资达到42亿美元，是2003年的56倍，充分体现了中非合作的韧性和互补性。社会合作不断深入。中国同40个非洲国家的45所非方医院建立对口合作机制，通过“中非高校20+20合作计划”等项目支持非洲教育发展，为阿尔及利亚、苏丹等国发射人造卫星，和14个非洲国家签署15份合作文件应对气候变化。人文合作日益扩大。截至2020年12月，中非签署并落实了346个双边政府文化协定执行计划，30家非洲媒体加入“一带一路”新闻合作联盟，42个非洲国家参加“一带一路”媒体合作论坛，双方学术研究机构、智库、高校开展了课题研究、学术交流等多种形式的合作。和平安全合作稳步拓展。中国通过联演联训、舰艇互访等多种方式，支持非洲国家加强国防和军队建设，在共建“一带一路”、社会治安、反恐等领域推动实施安全援助项目并帮助非洲国家培训军事人员。

携手未来路，中非深化友好务实合作前景广阔。习近平主席提出全球发展倡议，与非洲人民的发展诉求高度契合，为非洲跨越发展鸿沟、重振发展事业注入了信心与力量。在全球发展倡议框架下，一要夯实政策基础。积极落实“九项工程”，将《达喀尔行动计划（2022-2024）》《中非合作2035年愿景》等文件与非洲实际需求相对接，推动非洲加速实现可持续、平衡和包容的经济发展与增长。二要注入科创动力。加大科技研发投入，优化基础研究、应用研究和试验开发投入结构，建设“中非科技合作网络系统”，包括需求供给信息、咨询联络等功能，打造实时的、动态的、开放的、统一的信息化平台，提高合作信息传递的实效性、广泛性和有效性。三要拓展合作领域。深化“海洋十年”框架下务实合作，聚焦重点项目，培育海洋新兴产业，推进中非海洋科学与蓝色经济合作中心建设和发展。加强中非清洁能源基础设施合作，重点发展适应非洲气候的智能型农业建设，提升非洲应对气候变化的韧性和能力，实现绿色发展。四要延展价值链条。延伸蒙内铁路等项目的价值链、附加值，发挥辐射、带动效应，助力中非共建“一带一路”行稳致远。面向未来，凝聚青年力量，推动双方青年开展深度交流，为中非加强团结合作、实现共同发展做出新的贡献。面向世界，讲好中非合作故事，推动双方早日实现现代化，为共建“一带一路”、践行全球发展倡议和构建人类命运共同体树立示范样板。

（作者王珩是浙江师范大学非洲研究院党总支书记、教授、博导；周星灿是浙江师范大学非洲研究院硕士研究生）

(责编：崔译戈、杨牧)