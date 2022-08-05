新华社东京8月5日电（记者刘春燕）根据美国商务部日前公布的数据，美国经济今年已连续两个季度负增长，陷入技术性衰退。日本媒体和专家认为，美联储激进加息导致美国经济迅速降温，加重全球经济下行压力。

《日本经济新闻》报道指出，为避免在11月中期选举之前被贴上政策失败的标签，美国政府高官坚决否认经济陷入衰退，但自1949年以来美国技术性衰退一共发生了10次，其后都被正式认定为经济衰退。

多名日本经济学家指出，由于通胀飙升，美国消费者信心大幅恶化。美联储连续大幅加息之后，个人消费大幅放缓，设备投资下滑，住宅投资骤降，工业生产数据也呈现疲软，美国经济正迅速降温。

日本日生基础研究所研究员窪谷浩指出，美国第二季度经济增长低于市场预期，民间需求减速非常明显。

野村证券经济学家雨宫爱知认为，美联储去年误以为供给不足不会长期化，错失提前加息机会，导致今年以来通胀不断攀升，创下40年新高，最后被迫采取激进的加息政策。美联储此轮加息恐将持续至明年2月，而美国经济衰退可能持续至明年年底。

日本媒体和专家认为，在能源价格高企、乌克兰危机持续、全球经济面临多重下行风险背景下，美联储激进货币政策对世界经济产生负面影响，不仅令新兴市场国家进口物价上涨、债务负担加重，也同样冲击日本等发达经济体。

日本经济新闻社日前公布的数据显示，作为日本内阁府景气判断的先行指标之一，日经商品指数7月结束连续26个月的上升势头，自2020年4月底以来首次出现下降。

今年以来，日元对美元已大幅贬值约20%，进一步放大能源涨价对日本经济的冲击。日本国内物价快速上涨，核心通胀指数连续10个月同比上升；个人消费受到抑制，家庭消费开支连续3个月同比下滑。鉴于世界经济面临下行风险，外需下滑将令日本经济复苏的环境更加严峻，日本内阁府日前将本财年经济增长预期由年初预计的3.2%下调至2%。

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