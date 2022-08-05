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美国“独立日”枪击案嫌疑人拒绝认罪

2022年08月05日13:15 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月5日电 美国伊利诺伊州海兰帕克市“独立日”枪击案嫌疑人罗伯特·克里莫三世3日拒绝认罪。

　　海兰帕克市7月4日举行“独立日”游行时发生枪击事件，一名枪手从一栋高楼屋顶用步枪向人群开枪，射出80多发子弹，造成7人死亡、数十人受伤。警方当天逮捕唯一嫌疑人克里莫。

7月4日，警察在美国伊利诺伊州海兰帕克市的枪击现场取证调查。新华社发（文森特·约翰逊摄）

　　一个大陪审团7月27日决定对克里莫提起117项罪名指控，包括21项一级谋杀罪指控、48项谋杀未遂指控和48项严重殴打他人指控。

　　克里莫3日出庭，他当庭拒绝认罪。

　　克里莫下一次出庭将在11月1日。

7月5日，在美国伊利诺伊州海兰帕克市，人们悼念“独立日”枪击案遇难者时相互拥抱。新华社发（乔尔·莱纳摄）

　　克里莫现年21岁，2019年曾两度引起警方注意，第一次是涉嫌自杀，第二次是对家人威胁要“杀死所有人”，警方因而没收他的16把匕首、剑和刀。尽管如此，他后来仍顺利申请到持枪证，合法购得手枪、半自动步枪等5支枪。

　　海兰帕克市位于全美第三大城市芝加哥以北约40公里处。（杨舒怡）

(责编：燕勐、崔越)

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