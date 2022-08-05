新华社洛杉矶8月4日电（记者黄恒）美国卫生与公共服务部4日宣布猴痘疫情为该国公共卫生紧急事件，称此举将提升全美对这一传染病的应对水平，但不少专家警告说前景恐怕不乐观。

据美国疾病控制和预防中心4日发布的最新数据，本次猴痘疫情以来，全球已累计报告猴痘病例约2.68万例，美国已报告超过7100例，是目前全球确诊猴痘病例最多的国家。美国猴痘病例较多的州有纽约州、加利福尼亚州和伊利诺伊州等，这三个州此前已分别宣布进入猴痘疫情紧急状态。

美国卫生与公共服务部4日宣布猴痘疫情为公共卫生紧急事件，并称有信心通过各项防控措施在猴痘疫情进一步扩散前将其控制住，但众多专家对此表示质疑。他们说，美政府正在犯下与新冠疫情出现时同样的应对不力错误，在病例数据采集、检测和疫苗方面都处于落后和混乱状态。

美国全国性病科主任联盟执行董事戴维·哈维4日在美国宣布猴痘疫情为公共卫生紧急事件后发表评论时质问：“支持性病诊所分发相关疫苗和治疗病人的资金在哪里？”此前哈维1日在接受媒体采访时说：“这次疫情已经发展成为美国的公共卫生危机。我们在州和地方一级仍处于非常混乱的局面，无法有组织应对。”

美国耶鲁大学传染病和物资政策建模专家格雷格·贡萨尔维斯3日在社交媒体上指责美卫生与公共服务部所称的现有超过猴痘疫情所需的疫苗、检测和治疗资源并不存在。

世界卫生组织已于7月23日宣布多国猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是世卫组织当前可以发布的最高级别公共卫生警报。

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