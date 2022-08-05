人民网东京8月5日电 （记者岳林炜）8月4日，驻日本大使孔铉佑就美国会众议长佩洛西窜访台湾向日本外务事务次官森健良表明严正立场，就日方伙同七国集团发表涉台外长声明提出严正交涉。

孔铉佑表示，针对美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，中方已多次表明严正立场。日方执意配合美方并伙同七国集团其他国家发表所谓涉台外长声明，粗暴干涉中国内政，严重违背国际关系基本准则，蓄意混淆是非、颠倒黑白，企图拉帮结伙搞对华遏制，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

孔铉佑表示，台湾问题是中国内政，不容任何外部干涉。一个中国原则是公认的国际关系准则，不容任何挑衅。实现国家完全统一是民族大义、历史必然，大势不可阻挡。任何国家、任何势力、任何人都不要错估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整，实现国家统一和民族复兴的坚强决心、坚定意志、强大能力。

孔铉佑指出，台海紧张局势的来龙去脉一清二楚，是非曲直一目了然。美方执意安排佩窜访台湾，蓄意挑衅玩火，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号，中方绝不会坐视不管。中方采取坚决措施维护领土完整、捍卫核心利益，完全正当合理，是对挑衅者的警示，也是对地区稳定和台海和平的维护。

孔铉佑表示，当前在台湾问题上改变现状、制造紧张的恰恰是台湾当局和美国。台当局一再“倚美谋独”，搞“去中国化”，推进“渐进式台独”。美不断歪曲、篡改、虚化、掏空一个中国原则，支持纵容“台独”分裂势力，步步紧逼中方红线和底线，企图打“台湾牌”搞“以台制华”，迟滞中国发展、操弄地缘博弈、挑动对抗分裂，才是台海和平稳定的最大破坏者。

孔铉佑强调，台湾问题事关中日关系政治基础和两国间基本信义。中方敦促日方认清台湾问题高度敏感性，恪守中日四个政治文件精神和迄今所作承诺，严肃对待中方重大关切，停止跟风附和美涉台消极言行，停止追随配合美“以台遏华”错误战略，避免给两国关系带来严重干扰。

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