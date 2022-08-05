人民网讯 据外交部网站消息，2022年8月4日，中国外交部副部长邓励奉命就七国集团外长以及欧盟外交与安全政策高级代表发表涉台消极声明紧急召见有关欧洲国家和欧盟驻华使节，提出严正交涉。

邓励表示，昨晚七国集团外长以及欧盟外交与安全政策高级代表发表涉台消极声明，这一歪曲事实、颠倒黑白的行径完全是肆意干涉中国内政、公然进行政治挑衅，向“台独”分裂势力发出严重错误信号，性质极其恶劣，中方对此坚决反对，就此提出严正交涉和强烈抗议。

邓励指出，一个中国原则是公认的国际关系基本准则和国际社会普遍共识，是中国同各国交往的政治基础，是绝不可逾越的红线和底线。一个中国原则有严格的内涵，那就是世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，同中方建交的国家不得与台湾进行任何形式的官方往来。

邓励指出，佩洛西窜访台湾是赤裸裸的政治操弄，是公然严重侵犯中国主权和领土完整，中方当然要毫不犹豫做出坚决回击。针对美台勾连挑衅，中方反击天经地义。欧方不仅没有对美方煽动分裂中国、加剧台海局势紧张、“以台制华”的行为予以劝阻和谴责，还在声明中妄称“将在适用时遵守一个中国政策”，这严重违反一个中国原则，严重冲击双边关系的政治基础。

邓励强调，民意不可违，台湾问题关系到中国人民的民族感情，维护国家主权和领土完整是14亿多中国人民的最大共识之一。我们愿以最大诚意、最大耐心、尽最大努力争取和平统一的前景，但也将以最坚强决心、用一切手段、不惜任何代价阻止国家分裂。任何国家、任何势力、任何人都不要错估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整、实现国家统一和民族复兴的坚强决心、坚定意志、强大能力！

(责编：贾文婷、杨牧)