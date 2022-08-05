人民网曼谷8月5日电 （记者孙广勇）美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区后，泰国社会各界纷纷发声，重申坚定奉行一个中国原则，反对美方侵犯中国国家主权和领土完整、破坏台海和平稳定。

泰国外交部发言人、新闻司司长塔尼表示，泰国正密切关注台海局势发展并表示担忧。泰国坚持一个中国原则，不愿看到加剧紧张局势和破坏地区和平稳定的任何行动，希望有关各方保持克制，遵守国际法，尊重主权和领土完整原则，并通过和平手段解决分歧。

泰主要政党和有关社会团体负责人表示，对佩洛西访台加剧台海紧张局势感到担忧，重申坚定支持一个中国原则。泰建泰党在脸书官方账号发文，表示美众议院议长佩洛西访台加剧了台海紧张局势和中美两国间的摩擦，无可避免会对本地区和平稳定及安全造成影响。本地区各方都希望看到维持长久和平与繁荣，共同建成人类命运共同体，呼吁尊重台海两岸之间的原则和意愿，避免侵犯主权和领土完整，坚持维护国际公平正义，共同促进台海及本地区的和平、稳定和可持续发展。泰中文化经济协会表示，世界各国及联合国早就承认台湾是中国的领土，台湾问题是中国的内政，美国应该立即停止支持台独势力。

泰国中华总商会、潮州会馆、泰国中国和平统一促进总会、泰国华文教师公会、泰国华人青年商会等泰国侨团发表严正声明，强烈谴责佩洛西窜访台湾，表示台湾是中国的一部分，海内外华侨华人与祖（籍）国同呼吸、共命运，坚决捍卫祖（籍）国主权和领土完整，支持祖（籍）国早日实现完全统一。

泰国中华总商会发表的声明表示，台湾是中国的一部分，一个中国原则是国际社会的普遍共识。台湾问题是中国的内政，不容任何外来干涉。“台独”分裂是祖国统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患。蔡英文当局坚持“台独”错误立场，甘心为美国反华势力充当遏华棋子，加紧谋“独”挑衅，严重威胁台海和平稳定，损害中华民族整体利益和两岸同胞切身利益。中国几千年的历史告诉我们：分裂国家、出卖国家利益的人，注定没有好下场。

海内外华侨华人与祖国同呼吸、共命运，是中华民族大家庭的重要成员，更是实现中华民族复兴伟业的重要力量。祖国统一和民族复兴已经进入不可逆转的历史进程，是全体中华儿女的共同愿望，维护中国国家主权、安全和发展利益，是14亿多中国人民的坚定意志。中国必须统一，也必然统一。泰国中华总商会全体成员、泰国华侨华人和全体中华儿女将以实际行动捍卫祖国的主权和领土完整，维护国际安全与和平稳定环境，推动祖国早日实现完全统一，为实现中华民族的伟大复兴贡献力量。

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