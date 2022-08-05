8月3日，世界多国政党表示，美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区是对中国的挑衅。各方重申坚持一个中国原则，呼吁美方立即停止干涉中国内政。

津巴布韦执政党非洲民族联盟－爱国阵线中央政治局委员、安全事务副书记齐劳表示，佩洛西此举是美方对中国的挑衅，世界所有进步国家应予以谴责。津民盟支持一个中国原则，支持中方采取行动捍卫国家主权和领土完整。

赞比亚爱国阵线党代总书记尼克森·奇朗瓦表示，赞比亚爱国阵线党坚定不移地奉行一个中国原则，佩洛西的行径是完全不能接受的，也是不能容忍的，这是对中国人民和中国政府的挑衅行径。

赞比亚爱国阵线党代总书记尼克森·奇朗瓦：美国总是我行我素，按照自己的意愿行事并挑衅其他国家，这种做法是不能接受的。佩洛西此举完全不能接受、不能容忍，必须受到世界各国和世界人民的严厉谴责。

匈牙利工人党表示，佩洛西窜访台湾将带来严重后果。台湾是中国的一个地区，承认一个中国原则是维护世界和平的重要组成部分。

西班牙共产党主席森特利亚表示，佩洛西此举是明显的挑衅行径，表明美国企图将自身意志凌驾于国际法和联合国之上，其做法对国际社会非常危险。

柬埔寨奉辛比克党表示，任何人、任何势力都无法阻拦中国实现统一的历史潮流。奉辛比克党将继续坚定奉行一个中国原则，坚定支持中国为维护国家主权和领土完整所作的一切努力。

此外，朝鲜劳动党、蒙古公民意志绿党、孟加拉国共产党（马列）、突尼斯人民运动、黎巴嫩共产党、斯威士兰共产党、马达加斯加“人民优先党”、智利共产党、葡萄牙共产党、法国团结进步党等40多个国家的60多个政党也对佩洛西窜访中国台湾地区表示坚决反对。（总台记者何绪 周琳 魏帆 孔思琪）

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