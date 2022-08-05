人民网莫斯科8月4日电 （记者荣翌）8月4日，中国驻俄大使张汉晖在俄罗斯发行量最大的日报《共青团真理报》发表署名文章《统一大势不可逆转 美式霸权必遭失败》。文章全文如下：

8月2日，美国国会众议院议长佩洛西不顾中国强烈反对和严正交涉，出于个人私利和政党盘算，铤而走险率团窜访中国台湾地区，肆意践踏一个中国原则和中美三个联合公报，恶意侵犯中国主权和领土完整，对中国内政公然挑衅和粗暴干涉，激起全体中国人民的极大愤慨，引发国际社会普遍反对。

就在佩洛西窜访台湾前夕，习近平主席在同拜登总统通话时已明确强调，中美三个联合公报是双方的政治承诺，一个中国原则是中美关系的政治基础。中方坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间。拜登总统也再次重申，美国的一个中国政策没有改变也不会改变，美方不支持台湾“独立”。

然而拜登的话音未落，白宫就与佩洛西上演了一出“双簧戏”，辩称佩洛西“有权访问台湾”，此访“不构成对中国主权的侵犯”，也不违反美国长期坚持的“一中政策”。这场看似“佩洛西全责”的政治套路，实则是掩耳盗铃的政治把戏。国际社会心知肚明，佩洛西不过是利用台湾问题进行自我炒作，捞取政治资本，最后殃及的只能是无辜的台湾人民。台湾民进党当局置中华民族根本利益和台湾民众福祉于不顾，甘当外部势力棋子，充分暴露“倚美谋独”的危险企图。

一个中国原则是中美三个联合公报的核心要义，是中美建立和发展外交关系的前提和基础。中美建交公报明确指出，美国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。美国国会是美国政治架构的组成部分，佩洛西是美国第三号人物，理应严格遵守一个中国政策，严格恪守美方向中方作出的政治承诺。但美方不断歪曲、篡改、虚化、掏空一个中国原则，企图越红线、搞突破，明目张胆提升美台关系，变本加厉推进对台军售，公然叫嚣助台提升“非对称战力”，为“台独”分裂活动撑腰打气。美国政府不但未约束佩洛西的恣意妄为，制止其倒行逆施，还放任纵容，沆瀣一气，加剧台海紧张局势，严重损害中美关系。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。这是一个中国原则的核心内容，已成为国际社会共识，也是国际关系基本准则。佩洛西窜访台湾，无法改变台湾是中国领土不可分割的一部分的历史和法理事实，无法阻挡中国实现完全统一的历史趋势，无法撼动世界上181个国家承认支持一个中国原则的大局。台湾海峡两岸必须统一，也必然统一。统一是历史大势，是人间正道。中国政府和人民实现祖国统一的决心坚如磐石，不因任何人、任何势力、任何国家而改变。

作为新时代全面战略协作伙伴，俄罗斯在涉及中国主权、安全、领土完整、发展等核心利益问题上始终坚定支持中国。今年2月4日中俄两国元首会谈后发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明》，俄方重申恪守一个中国原则，反对任何形式的“台独”。就在佩洛西抵台当天，俄罗斯外交部即发表严正声明，强烈谴责佩洛西此举为公然挑衅，同美方全面遏华侵略性方针一脉相承，强调台海两岸关系纯属中国内政，中方有权在台湾问题上采取必要措施，维护国家主权和领土完整，并敦促美方切勿采取破坏地区稳定和国际安全的行径，接受美国霸权已无立足之地的新地缘政治现实。俄总统新闻发言人佩斯科夫和外交部发言人扎哈罗娃也表示，俄始终支持一个中国立场，理解台湾问题的特殊敏感性，将坚定与中国团结在一起。俄议会、政党、智库、学者、媒体等各界人士也纷纷积极发声，力挺一个中国原则和中方立场主张。关键时刻，俄罗斯挺身而出、仗义执言，充分彰显了其秉持公平正义、不畏强权政治的大国本色，深刻体现了中俄高度的战略互信以及中俄关系的高水平和特殊性。

美国打“台湾牌”的目的在于掣肘中国的发展和崛起，通过战争和制裁消耗中国、孤立中国，以此迟滞和阻断中华民族伟大复兴的步伐。拉夫罗夫外长指出，“美国通过佩洛西访台试图向世界证明美可以为所欲为，不受惩罚，同在乌克兰的做法如出一辙”。作为乌克兰危机的始作俑者和最大推手，美国策动北约五轮东扩，导演乌克兰“颜色革命”，极限挤压俄罗斯安全空间，最终引发了此次乌克兰危机，同时对俄发起空前的全面制裁，不断向乌提供各种武器装备，终极目标就是要用战争泥潭和制裁大棒拖垮、击垮俄罗斯。无论是佩洛西窜访台湾，还是美拱火乌克兰危机，都充分暴露了美国霸权霸凌行径，其真实目的无非是延续自身强权，谋取地缘政治优势和巨额经济利益。大量事实证明，美国是国际规则和世界秩序的真正破坏者，是当今世界不稳定性和不确定性加剧上升的源头。美国的霸权主义和强权政治已成为威胁人类社会文明进步与和平发展的最大挑战。

中俄两国人民是爱好和平、崇尚正义、不畏强暴的人民，有吓不倒、压不垮的志气，更有坚决捍卫国家主权、民族尊严的能力和信心。面对美国霸权和不断挑衅，中俄两国绝不会坐视不管，必将坚持“人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人”的斗争原则，共同携手应对，对美国恶劣行径进行坚决反制。

“玩火必自焚。”谁妄想在台湾问题上挑衅滋事，破坏中国的和平崛起，必将在14亿多中国人民面前碰得头破血流！钢铁长城般团结一心的中国人民，也必将迎来实现祖国完全统一的伟大时刻！

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