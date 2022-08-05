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“一带一路”金融合作论坛在土耳其伊斯坦布尔举行

2022年08月05日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯坦布尔8月4日电（记者王峰）“一带一路”金融合作论坛4日在土耳其最大城市伊斯坦布尔举行。

　　本次论坛由中国驻土耳其大使馆、伊斯坦布尔中资企业协会和中国工商银行（土耳其）股份有限公司（工银土耳其）主办，中土两国政商学各界人士及金融机构代表等百余人当天出席论坛。与会嘉宾围绕数字经济、绿色经济、科技发展与创新、中土双边人文交流和可持续发展等议题展开交流。

　　土耳其总统府金融办公室副主任卡伊马克在论坛上表示，土耳其乐见“丝绸之路”的“重生”。历史上，土耳其也是“丝绸之路”上重要一站。如今这条“重生”的“丝绸之路”已成为得到全球100多个国家和国际组织积极响应和支持的发展大计。

　　中国驻土耳其大使馆公参刘毓骅在论坛开幕式上表示，中土双方在交通、电力、通信等传统领域的基础上，不断拓展在金融、医药、新能源、数字经济等新兴领域的合作，为两国人民带来了实实在在的利益。

　　伊斯坦布尔中资企业协会会长、工银土耳其董事长高向阳表示，“一带一路”契合土耳其发展的实际需求，土耳其具有辐射欧亚非的地理优势，中土两国强强联合，共同开发第三方市场潜力巨大、前景广阔。

(责编：燕勐、崔越)

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