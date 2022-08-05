新华社北京8月4日电 黑海粮食外运联合协调中心代表3日对从乌克兰出发的首艘运粮船完成联合检查。俄方3日说“北溪-1”天然气管道零件暂无法交付，但德方当天称相关零件已可随时交付。请看新华社记者从前方发回的报道——

@土耳其

从乌克兰敖德萨港出发的首艘运粮船8月2日抵达土耳其伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡黑海入海口，在指定锚地停泊，3日接受黑海粮食外运联合协调中心代表的联合检查。俄罗斯、乌克兰、联合国和土耳其代表登上“拉佐尼”号货船检查。

视频截图

据伊赫拉斯通讯社报道，整个联合检查工作结束后，“拉佐尼”号货船启程驶向目的地黎巴嫩的黎波里港。这艘装载超过2.6万吨玉米的运粮船1日离开敖德萨港，另有十余艘满载粮食的船只在敖德萨港内等待出港。

@俄罗斯

俄罗斯天然气工业股份公司3日在社交媒体发文称，由于加拿大、欧盟、英国的制裁及西门子公司未履行现行合同义务，“北溪-1”天然气管道涡轮机无法交付。

据报道，该涡轮机已在加拿大维修完毕。德国联邦政府网站3日发布消息说，德国总理朔尔茨当天在鲁尔河畔米尔海姆查看了存放在那里的“北溪-1”天然气管道涡轮机，涡轮机已经可以随时交付俄罗斯。

这是4月28日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的俄罗斯天然气工业股份公司办公大楼。新华社发（亚历山大摄）

俄国防部发言人科纳申科夫3日通报说，过去一天，俄军使用高精度远程空基导弹摧毁了位于利沃夫州的一处基地，该基地存放着经波兰运入向乌克兰提供的外国武器弹药。

@乌克兰

据乌克兰国家通讯社3日报道，乌克兰外长库列巴表示，对于乌克兰与俄罗斯能在粮食出口协议的基础上达成更广泛的协议，乌方并不乐观。

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