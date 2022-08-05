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全球连线 | 从乌克兰出发的首艘运粮船进入黑海 俄称“北溪-1”零件无法交付

2022年08月05日08:46 | 来源：新华社
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　　新华社北京8月4日电 黑海粮食外运联合协调中心代表3日对从乌克兰出发的首艘运粮船完成联合检查。俄方3日说“北溪-1”天然气管道零件暂无法交付，但德方当天称相关零件已可随时交付。请看新华社记者从前方发回的报道——

　　@土耳其

　　从乌克兰敖德萨港出发的首艘运粮船8月2日抵达土耳其伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡黑海入海口，在指定锚地停泊，3日接受黑海粮食外运联合协调中心代表的联合检查。俄罗斯、乌克兰、联合国和土耳其代表登上“拉佐尼”号货船检查。

视频截图

　　据伊赫拉斯通讯社报道，整个联合检查工作结束后，“拉佐尼”号货船启程驶向目的地黎巴嫩的黎波里港。这艘装载超过2.6万吨玉米的运粮船1日离开敖德萨港，另有十余艘满载粮食的船只在敖德萨港内等待出港。

　　@俄罗斯

　　俄罗斯天然气工业股份公司3日在社交媒体发文称，由于加拿大、欧盟、英国的制裁及西门子公司未履行现行合同义务，“北溪-1”天然气管道涡轮机无法交付。

　　据报道，该涡轮机已在加拿大维修完毕。德国联邦政府网站3日发布消息说，德国总理朔尔茨当天在鲁尔河畔米尔海姆查看了存放在那里的“北溪-1”天然气管道涡轮机，涡轮机已经可以随时交付俄罗斯。

这是4月28日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的俄罗斯天然气工业股份公司办公大楼。新华社发（亚历山大摄）

　　俄国防部发言人科纳申科夫3日通报说，过去一天，俄军使用高精度远程空基导弹摧毁了位于利沃夫州的一处基地，该基地存放着经波兰运入向乌克兰提供的外国武器弹药。

　　@乌克兰

　　据乌克兰国家通讯社3日报道，乌克兰外长库列巴表示，对于乌克兰与俄罗斯能在粮食出口协议的基础上达成更广泛的协议，乌方并不乐观。

　　

　　策划：班玮 范伟国 李生江

　　监制：薛颖 魏建华

　　统筹：杨忠毅 闫珺岩

　　记者：王峰 耿鹏宇 李铭 李东旭 陈嫱 孟菁 李超

　　剪辑：淡然

　　编辑：刁泽 王科文

　　新华社国际部制作

　　新华社国际传播融合平台出品

(责编：燕勐、崔越)

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