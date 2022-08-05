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埃及共产党发表声明：佩洛西窜访台湾是对中国主权和领土完整的侵犯

2022年08月05日08:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗8月4日电 （记者沈小晓）8月2日晚，埃及共产党政治局就美国国会众议长佩洛西窜访台湾发表声明，全文如下：

美国的挑衅行径和破坏图谋，是当今世界面临的最大危险，是国际秩序动荡的最大源头，也是地区和平稳定的最大破坏者。继毁灭多个中东国家、对乌克兰危机推波助澜、严重影响世界经济形势和政治稳定后，美国现在又来干涉亚太地区。美国国会众议长佩洛西无视国际法准则、联合国决议以及历史地理事实、政治现状，无视中美联合公报确认的一个中国原则，执意窜访台湾，使世界和平面临严峻考验。

这一挑衅行径是在中美关系持续变化的背景下发生的。特别是在2016年之后，以美国为首的帝国主义势力对华愈发敌视，企图在南海地区围堵中国，并与谋求“台独”的民进党政府勾连，破坏世界绝大多数国家公认的一个中国原则。

美方此次窜访是在“玩火”，在世界面临疫情蔓延、乌克兰危机、气候变化挑战的危急时刻将世界和平置于险境。

埃及共产党全力声援中国政府和人民，强烈谴责佩洛西窜访台湾，认为此访将对世界和平造成严重后果。埃及共产党全力支持中国维护国家主权和领土完整，坚定支持一个中国原则。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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