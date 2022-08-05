人民网开罗8月4日电 （记者沈小晓）近日，摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴在接受记者采访时指出，佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，这是严重干预中国内政的行为，应给予严厉谴责。

纳赛尔·布希巴表示，后殖民时期，西方列强通过设置一些国家或民族的内部矛盾，达到长期挑拨、愚弄发展中国家民族和人民的把戏，全世界人民已经看得很一清二楚。在世界人民呼唤并构建人类命运共同体的今天，应坚决反对威胁世界和平的一切行为，尤其是发达国家更应该积极推进捍卫和平。

中非人民作为西方列强殖民时期的受害方，坚决反对一切干预他国内政的行为。美国政客为了个人或集团利益，严重违反一个中国原则，公然干涉他国内政，是对国际秩序的破坏和践踏。众所周知，台湾问题是中国内政，不容外部势力干预。

“我们相信，两岸中国人民有足够的智慧，可以寻找完美的解决方案。我们更相信，中国拥有维护国家主权和领土完整的决心、信念和能力。”纳赛尔·布希巴说。

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