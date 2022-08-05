人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席：佩洛西窜访台湾是对国际秩序的破坏和践踏

2022年08月05日08:32 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网开罗8月4日电 （记者沈小晓）近日，摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴在接受记者采访时指出，佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，这是严重干预中国内政的行为，应给予严厉谴责。

纳赛尔·布希巴表示，后殖民时期，西方列强通过设置一些国家或民族的内部矛盾，达到长期挑拨、愚弄发展中国家民族和人民的把戏，全世界人民已经看得很一清二楚。在世界人民呼唤并构建人类命运共同体的今天，应坚决反对威胁世界和平的一切行为，尤其是发达国家更应该积极推进捍卫和平。

中非人民作为西方列强殖民时期的受害方，坚决反对一切干预他国内政的行为。美国政客为了个人或集团利益，严重违反一个中国原则，公然干涉他国内政，是对国际秩序的破坏和践踏。众所周知，台湾问题是中国内政，不容外部势力干预。

“我们相信，两岸中国人民有足够的智慧，可以寻找完美的解决方案。我们更相信，中国拥有维护国家主权和领土完整的决心、信念和能力。”纳赛尔·布希巴说。

(责编：刘叶婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部