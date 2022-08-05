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美国政府宣布因猴痘疫情进入公共卫生紧急状态

2022年08月05日08:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿8月4日电 （记者李志伟）据美国有线电视新闻网报道，美国拜登政府8月4日宣布因猴痘疫情进入公共卫生紧急状态，美国卫生与公众服务部4日在新闻发布会上宣布了这一消息。

美国疾控中心的数据显示，截至8月3日，美国确诊的猴痘病例达6617例。除蒙大拿州、怀俄明州以外，美国48个州出现了相关病例。其中，纽约州的猴痘疫情最为严重，该州已出现1666例猴痘确诊病例，占全美病例的四分之一。加利福尼亚州、伊利诺伊州分别以826例、547例紧随其后。美国各地的猴痘病例都在上升。

《华盛顿邮报》报道说，美国卫生与公众服务部部长贝塞拉4日宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件，旨在提高人们的意识，并为抗击病毒传播释放更多的灵活性和资金。贝塞拉在4日的新闻发布会上说：“我们已准备好采取进一步的措施来应对这一病毒。我们敦促每一个美国人认真对待猴痘，并承担起责任，帮助我们应对这种病毒。”

美国有线电视新闻网报道说，人们经常批评美国政府对猴痘疫情的处理方式，一些人曾呼吁拜登政府尽快宣布全国进入公共卫生紧急状态。世卫组织于7月下旬就宣布了猴痘疫情已经构成“国际关注的突发公共卫生事件”。此前，美国的纽约市、旧金山市、加利福尼亚州、伊利诺伊州、纽约州等地已经宣布因猴痘疫情进入公共卫生紧急状态，以便腾出资金和资源应对疫情。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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