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比利时加强电动滑板车监管

本报记者  张朋辉
2022年08月05日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　当地民众在布鲁塞尔街道上使用电动滑板车出行。
　　本报记者 张朋辉摄

　　在比利时，电动滑板车日益成为一种新兴代步工具。最新数据显示，在首都布鲁塞尔，共享电动滑板车已经超过1.8万辆。电动滑板车的使用在给人们提供便利的同时，也给交通安全带来新挑战。比利时近日出台多项规定，加强对电动滑板车的监管。

　　按照比利时政府近期发布的新规定，自7月1日起，比利时电动滑板车等设备使用者必须年满16周岁，禁止在部分人行道等特定区域骑行，禁止使用电动滑板车载人。在电动滑板车使用密集的布鲁塞尔大区，还要求将其停放在指定区域，并设定半步行区等特殊路段的最高限速。当地媒体报道称，新规定在很大程度上是将电动滑板车视为自行车，为保障交通安全而对电动滑板车的使用作出了限制和规范，以推动这一新兴代步工具市场有序发展。

　　电动滑板车在比利时十分流行，尤其受到年轻人的青睐。当地用户使用在线地图搜索路线，电动滑板车会作为单独推荐方式出现。在布鲁塞尔、根特等城市，许多民众认为使用电动滑板车省时省力、随走随停，尤其是在出行高峰时段，电动滑板车使用自行车道或人行道，可以避开机动车道拥堵路况，故而备受青睐。

　　电动滑板车具备移动速度较快的特点，使用者一般没有接受过专门安全培训，存在一定安全隐患。记者多次看到，大街上有些年轻人同乘一辆电动滑板车，一些乘车者还互相嬉戏打闹，存在一定交通隐患。据比利时联邦警察局的统计数据，2021年仅法兰德斯大区就发生了533起涉及电动滑板车的伤害事故，平均每周约10起。此外，共享电动滑板车随处摆放，不利于设备维护，也影响城市形象。

　　布鲁塞尔交通委员会委员巴尔特·东特表示，电动滑板车数量增多及不规范使用给其他行人带来了不便，新规作出了规范，要求步行区内电动滑板车的移动速度不得超过每小时8公里，以保证行人安全。

　　新规同时限制了共享电动滑板车运营商投放的设备数量，并划设专门停放区域，以减少随意停放。电动滑板车运营商也在考虑对使用者提出更多要求，例如，不允许电动滑板车并排行驶，不得阻断道路，鼓励佩戴安全头盔等。为避免“酒驾”，共享电动滑板车公司博尔特已要求布鲁塞尔大区的用户在19时至次日凌晨5时扫码用车时，必须在手机上通过“快速认知测试”，确保用户精神状态良好。

　　比利时PXL应用科学与艺术大学交通专家克里斯·皮特尔斯认为，电动滑板车这一代步工具的出现丰富了人们的出行方式，预计未来使用数量将继续增加。不过，电动滑板车方向盘窄、轮子小、车速较快，部分车型的事故率较高，未来监管部门与运营商需要配合出台具体可行的细则，继续完善相关监管，在电动滑板车推广与安全规范之间实现平衡。

　　（本报布鲁塞尔电）


　　《 人民日报 》（ 2022年08月05日 17 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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