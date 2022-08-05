本报金边8月4日电 （记者赵益普）当地时间8月4日，国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间对七国集团外长发表涉台声明予以坚决驳斥。

王毅表示，台海紧张局势的来龙去脉一清二楚，是非曲直一目了然。挑起事端的是美国，制造危机的是美国，不断升级紧张局势的仍是美国。美方的公然挑衅造成了恶劣先例，如果不予以纠正、不加以反制，不干涉内政的原则还要不要？国际法还要不要维护？地区和平应如何保障？

王毅强调，七国集团外长的声明颠倒黑白、混淆是非，无端指责中国维护主权和领土完整的合理合法举措，它们何来这样的权利？谁给它们这样的资格？包庇侵权方，指责维权者，岂非咄咄怪事！

王毅说，七国集团的错误行径引起中国人民的极大愤慨。中国和各国的主权和独立是人民浴血奋战赢来的，绝不容许再被无端侵害。今天的中国已不再是19世纪的中国，历史不应重演，也绝不会重演！

王毅表示，国际社会理应明确反对任何挑战一个中国原则的行径，抵制一切对各国主权和领土完整的侵犯。地区国家更应当团结起来，反对强权霸道在本地区横行。只有这样，才能真正维护好各自的安全，真正维护好地区的和平稳定。

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 03 版）

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