人民网努尔苏丹8月4日电 （记者周翰博）4日，哈萨克斯坦华侨华人联合会主席阿丽娅·贾那布尔表示，美国国会众议长佩洛西窜访台湾，严重侵犯了中国主权和领土完整。佩洛西的小丑行为纯粹是为了捞取个人政治资本。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系的基本准则。各方应认清当前形势，共同反对美方的冒险与挑衅，继续支持中方的正当立场与举措，坚决维护台海和平，维护中国的主权和领土完整。

当天，阿拉木图中国留学生会就佩洛西窜访台湾发表声明。声明强调，中国台湾自古就是中国领土不可分割的一部分，台湾人民也是我们的家人。中华民族的伟大复兴是必然趋势，是任何敌对势力都不可阻挡的。一切台独分裂分子都是我们14亿中国人民的敌人。

声明指出，台湾问题从来不是什么“地区”问题，而是中国的内政。我们国家采取必要措施反制是维护主权和领土完整的正当之举。绝不允许任何人恶意中伤和抹黑我们的祖国。

声明呼吁海外留学生与当地人理性讨论中国和台湾的历史经纬，尽自己所能讲好中国故事。面对恶意抹黑中国的不实言论，要通过摆事实讲道理的方式予以驳斥，维护祖国尊严。“中国政府和中国人民实现祖国统一的决心坚如磐石，祖国必然统一！期待宝岛台湾早日回到祖国的怀抱！”

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