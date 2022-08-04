人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

哈萨克斯坦华侨华人联合会：佩洛西窜访台湾是为了捞取个人政治资本

2022年08月04日20:07 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网努尔苏丹8月4日电 （记者周翰博）4日，哈萨克斯坦华侨华人联合会主席阿丽娅·贾那布尔表示，美国国会众议长佩洛西窜访台湾，严重侵犯了中国主权和领土完整。佩洛西的小丑行为纯粹是为了捞取个人政治资本。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系的基本准则。各方应认清当前形势，共同反对美方的冒险与挑衅，继续支持中方的正当立场与举措，坚决维护台海和平，维护中国的主权和领土完整。

当天，阿拉木图中国留学生会就佩洛西窜访台湾发表声明。声明强调，中国台湾自古就是中国领土不可分割的一部分，台湾人民也是我们的家人。中华民族的伟大复兴是必然趋势，是任何敌对势力都不可阻挡的。一切台独分裂分子都是我们14亿中国人民的敌人。

声明指出，台湾问题从来不是什么“地区”问题，而是中国的内政。我们国家采取必要措施反制是维护主权和领土完整的正当之举。绝不允许任何人恶意中伤和抹黑我们的祖国。

声明呼吁海外留学生与当地人理性讨论中国和台湾的历史经纬，尽自己所能讲好中国故事。面对恶意抹黑中国的不实言论，要通过摆事实讲道理的方式予以驳斥，维护祖国尊严。“中国政府和中国人民实现祖国统一的决心坚如磐石，祖国必然统一！期待宝岛台湾早日回到祖国的怀抱！”

(责编：高歌、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部