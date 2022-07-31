7月28日晚，习近平主席应约同美国总统拜登通电话。这是拜登政府上台以来中美元首的第五次通话，也是两国“把舵人”继今年3月视频通话后的又一次重要交往。

一、 美国为何如此看重本次通话？

对于此次通话，美方毫不掩饰期待之情。早在5月，美国总统国家安全事务助理沙利文就对媒体说，“如果中美元首在之后几周再次通话，我一点都不惊讶。”拜登本人也在最近一个多月内反复念叨通话计划，彭博社等美国媒体不断追问中国外交部发言人通话时间和议程。

拜登之所以着急，是因为一直内外交困。对外，美国本想纠集弟兄趁着乌克兰危机搞垮俄罗斯，结果应者寥寥，只能咽下粮食危机、能源短缺等苦果。

对内，美国经济萎缩、通胀高烧、政治极化、社会撕裂愈演愈烈，处理堕胎权争议、枪支暴力等问题左支右绌。

从白宫到华尔街，美国深知要解决问题，绕不开中国，也离不开稳定可控的中美关系。中美关系一旦失控，将对自身造成更大危机。

白宫国家安全委员会发言人约翰 科比在元首通话前表示，“在一些问题上，我们可以与中国合作”。拜登也强调，“美方希望同中方保持畅通对话”。但这并不代表美国是真有意愿改善与中国关系，而是要在他们有需求的地方寻求与中国合作，以帮助自己摆脱泥潭。

面对这样的美国，中国展现出了大国胸襟。习近平主席指出，“面对变乱交织的世界，国际社会和各国人民都期待中美两国发挥引领作用，维护世界和平安全，促进全球发展繁荣。这是中美两个大国职责所在。”在中美关系的关键当口，这样的沟通是有益的，也是必要的。

二、 中美关系恶化的根源是什么？

中美关系是当今世界最重要的双边关系。拜登也多次公开表示，两国关系如何发展将塑造21世纪的世界格局。

但拜登政府已执政一年半，中美关系仍未走出特朗普政府制造的困境，甚至还越陷越深。如今在美国，中美关系的历史叙事被人为歪曲，“逢中必反”几乎成为民主共和两党的唯一共识。

2021年2月4日，美国总统拜登发表就任以来首次外交政策讲话，将中国定位为美国“最严峻竞争者”。

拜登政府刚上台就提出对华“竞争、合作、对抗”的三分法，现在又改成“投资、结盟、竞争”的“三点论”，可无论换上什么马甲，背后都是对中国的打压遏制。所谓“投资”“结盟”，本质还是要调动全部内外资源与中国对抗。

中美关系陷入困局，根子在于美国对华认知出了问题。面对中国快速发展，美国始终摆不正心态，打心底里不愿意和一个制度不同、意识形态不同的国家平起平坐。正如习近平主席在通话中指出，从战略竞争的视角看待和定义中美关系，把中国视为最主要对手和最严峻的长期挑战，是对中美关系的误判和中国发展的误读，会对两国人民和国际社会产生误导。

改革开放以来，中国向美国出口了大量物美价廉的商品，美国人坐享其成。不少美国人买中国生产的衬衫一买买一打，因为太便宜了，穿一回就扔。中国人辛辛苦苦向美国出口商品，赚点外汇，实际提升了美国人民的生活水平，可美国现在连这样微薄的收入都要剥夺，更不要说对中国高科技产业的疯狂打压了。

美国国务卿布林肯一度言必称对华“竞争、合作、对抗”的三分法。

美国声称中美竞争已是事实，这是美国臆想和强加给中方的。历史表明，一些大国鼓吹的“竞争”，最终都从对抗走向了冲突，甚至导致战争。美国的所谓“竞争”，无论如何包装，实质上就是把双方正常交往泛安全化、泛政治化，动用国家机器，破坏市场规则，以国家安全为名对中国企业机构和个人封杀围堵，毫无底线。

中美关系要搞好，美国必须端正对华战略认知。这第一颗纽扣扣不好，两国关系只会一步错、步步错。

三、 美国打“台湾牌”为何必输无疑？

台湾问题是中国最大的家事之一，也是中美关系的最大“雷区”。近期美国政府第三号人物佩洛西众议长捣鼓“访问”台湾，再次把中美关系和台海地区推向险境。

2022年7月，佩洛西在被记者问及其丈夫是否从她那里获取购买股票的相关内部信息时矢口否认，并按下话筒迅速离场。

其实美国这些年来在台湾问题上搞的小动作远不止一个佩洛西“窜台”这么简单。美国口口声声说“反对单方面改变台海现状”，然而“改变现状”的不是中国，恰是台湾民进党当局和美国。

习近平主席在通话中强调，“台湾问题的历史经纬明明白白，两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚。”美方在“上海公报”、“建交公报”和“八 一七公报”中明确承认，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，这是美方向中方作出的郑重和公开的政治承诺，也是中美建立外交关系的政治基础。

2022年3月，美国前总统国家安全事务助理博尔顿妄称，美国不应以中国的理解来解释“一个中国”原则，“上海公报”的许多内容如今不再适用。

中美建交时，美国的一中政策表述既没有前缀，也没有后注，但2001年小布什政府将美方单方面炮制的“与台湾关系法”纳入一中政策表述，特朗普政府后期又将原本藏着掖着、见不得人的“对台六项保证”塞入其中。拜登政府更是全盘接受、公开宣扬。

美国还不顾中方强烈反对，持续不断向台湾售武、搞抵近侦查、派高官和议员窜访。2021年以来，拜登先后三次公开表示，如台海发生战争，美国将协防台湾。如果一次是口误，那三次呢？

乌克兰危机爆发后，美国一些人又急不可耐地将台湾与乌克兰相提并论，宣称“乌克兰问题凸显中国对台湾构成的严重威胁”，趁机炒作“民主对抗威权”叙事，公然挑战中国底线。

百年来，中国人民已经受够了任人宰割、欺凌压迫的屈辱和战火连天、一盘散沙的动荡。中国人民像珍视生命一样珍视国家主权和领土完整，没有妥协余地，不惜一切代价。14亿多中国人民绝不会坐视任何人支持纵容“台独”势力分裂祖国。

1995年6月，李登辉访美期间参加康奈尔大学的毕业典礼。

1995年6月，美国打破连续17年的对台高层“禁令”，准许李登辉访美，引发严重“台海危机”。此后，中国人民解放军在台湾海峡多次进行反“台独”、反分裂的军事演习。在中国的坚决斗争下，时任美国总统克林顿不得不反复作出不支持“两个中国”“一中一台”的主张，不支持“台湾独立”，不支持台湾加入联合国，按照中美“八 一七”公报的原则处理售台武器问题的“三不”承诺。

毛泽东说过，“一切反动派都是纸老虎。看起来，反动派的样子是可怕的，但是实际上并没有什么了不起的力量。从长远的观点看问题，真正强大的力量不是属于反动派，而是属于人民。”

“民意不可违，玩火必自焚。”今天的中国，钢多气也多，膝盖不会弯，骨头更不会软。如果美国还要“揣着明白装糊涂”，在台湾问题上抱有侥幸心理，对民进党当局“养虎为患”，只会在14亿多中国人民的钢铁长城面前碰得头破血流。

四、 中美关系如何超越零和博弈？

美国一些人言必称“中国威胁”“中国挑战”，但事实上，世界真正的威胁是发展赤字、安全赤字，人类真正的挑战是疫情、气变、粮食、能源等一系列全球性问题。

中国共产党的理想和宗旨就是为人民谋幸福，为世界谋大同。现在中国有了一定实力，能够更好帮助发展中国家。中国提出共建“一带一路”倡议，就是为了帮助发展中国家修更多的铁路、更长的公路、更好的学校。

中非合作论坛2000年10月成立以来，中国企业已经在非洲建设了超过1万公里铁路、近10万公里公路、近千座桥梁、近百个港口，还有大量医院和学校。

中国提出全球发展倡议，就是为了落实联合国2030年可持续发展议程，希望同有能力的国家一起帮助发展中国家克服疫情冲击、实现经济复苏。中国这些倡议无一例外对美国都是开放的，欢迎美国发挥积极作用。

美国自诩“社会包容”“价值多元”，但在国际上搞的却是强权霸权那一套。

为了维护自身国际制度性权力和垄断地位，美国在多边机构污蔑抹黑和围堵封杀“人类命运共同体”“一带一路”等理念倡议，阻挠有关理念倡议被纳入联合国等国际组织文件。

为了打压“一带一路”，美国另起炉灶发起“全球基础设施和投资伙伴关系”倡议，画下6000亿美元的大饼，声称要帮助发展中国家改善基础设施，但条件是必须“替代中国”。

2022年6月，美国总统拜登在出席七国集团峰会期间宣布启动“全球基础设施和投资伙伴关系”，宣称将在未来五年筹集6000亿美元，为发展中国家提供基础设施建设资金。

看到中国与亚太地区国家合作蒸蒸日上，美国立马抛出“印太战略”和“印太经济框架”，打着“开放、包容、透明”旗号，却刻意将中国排除在外，强迫地区国家接受美国的标准和价值观，意图打造替代中国的“平行体系”。

美国一边说要与中国合作，一边却要卡中国的脖子。这恰恰是当前美国对华政策的最大悖论。比如美国希望与中国共同应对气候变化问题，这就需要相关技术和经验。但如果美国有些人总要以国家安全等借口限制相关设备、技术对华出口，就必然会影响双方合作。

与其“另起炉灶”，不如“添柴旺炉”。世界前两大经济体打交道，不可能只讲竞争不讲合作。不久前，中国向美方提出包括中美气候变化、公共卫生、人文等8个领域的合作清单，可谓是诚意满满。

华盛顿“环形路”里的决策者们，不妨试着倾听和顺应各界希望中美关系健康发展的呼声和民意，为扫清两国合作路上的障碍做一些实事。

中国从来不赌美国输，从来不曾以取代或挑战美国为出发点来制定内外政策，反而乐见美国取得更好发展、美国人民过上更好生活。美国也不要赌中国输，对华打压不仅解决不了美国自身的问题，还会将世界引向分裂对抗。中华民族走向伟大复兴是历史的必然，即使面临千难万险也必将实现。

中美人民都值得拥有一个更加美好的未来，两国都需要拿出智慧和勇气，彼此祝福，守望共进。（来源：朝阳少侠）

(责编：宋心蕊、胡永秋)