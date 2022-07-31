人民网曼谷7月30日 （记者孙广勇）7月28日至30日，泰国北部民教委中学本土中文教师“超级中文教师”培训暨泰国民办中学中文教育研讨会顺利举办，来自泰北数十所中学的共72位泰国本土中文教师参加了此次培训暨研讨会。

泰国教育部民教委秘书长披拉撒·乐达纳、中国驻泰王国大使馆教育参赞冯俊英、清迈大学代理副校长塔雅努帕·阿楠塔纳、清迈市教育局副局长他瓦猜·才甘、泰国教育部民教育委教育标准工作处处长吉迪·散撒安、清迈大学孔子学院中方院长连晨等出席开幕式并致辞。

披拉撒·乐达纳在开幕致辞中表示，中文是世界上最重要的语言之一，泰国中文需求日益增长。泰国民教委作为促进和支持私立学校教学发展的管理机构，长期以来与各合作单位共同组织本土中文教师培训项目，推动泰国中文教育和中文师资的发展和培养。

冯俊英在致辞中指出，相信此次超级中文教师培训班必将带着先进的教学理念及各位中文领域专家学者们的学术研究和实战成果推动泰国北部中文教育更好的发展。

塔雅努帕·阿楠塔纳致辞表示，本次培训将是泰北地区本土中文教师分享经验的绝佳机会，在后疫情时代下，通过不断交流和学习来制定教学计划和教学方式，坚信在座的每位教师都将成为超级中文老师。

连晨对泰国民教委和清迈大学对孔院本土中文教师培训项目的支持表示了感谢，并表示清迈孔院将持续积极探求泰国本土中文教育需求，服务清迈及泰北学校中文教学工作。

此次“超级中文教师”培训邀请到来自泰国高校及中学多位中文教学专家为学员们专门授课，分别从泰国整体中文教学情况、泰国中文教学对策、课程设计、教学效果、汉字教学、教学模式、教师教学能力提升及师生互动等方面为学员进行了专业详细、精彩丰富的培训。

学员们纷纷表示在此次培训暨研讨会中得到了充分的交流互动并收获了新的知识，希望清迈孔院今后多开展类似知识专业、系统详实的本土中文教师培训。

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