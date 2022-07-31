新华社芝加哥7月30日电（记者徐静）美国肯塔基州东部地区连续多日暴雨引发洪水灾害。该州州长安迪·贝希尔7月30日证实，洪灾造成的死亡人数已升至25人，包括4名儿童。

美国媒体当天援引贝希尔的话报道说，由于某些地区救援人员无法进入，目前还有10多人下落不明，预计死亡人数还将增加。

肯塔基电力公司公布的数据显示，截至7月30日，该州仍有1.6万个家庭和企业用户断电。

贝希尔已宣布肯塔基州进入紧急状态，并动用国民警卫队前往受灾最严重地区。肯塔基州已开放3个州立公园安置失去房屋的民众。贝希尔表示受灾地区重建需要数年时间。

邻近的西弗吉尼亚州以及弗吉尼亚州部分地区也遭遇洪灾。西弗吉尼亚州州长吉姆·贾斯蒂斯已宣布该州6个县进入紧急状态。

美国总统拜登7月29日宣布，由于肯塔基州出现洪水“重大灾害”，联邦政府将提供援助。白宫表示，联邦援助将支持肯塔基州遭受严重风暴、洪水、滑坡和泥石流灾害地区的赈灾恢复工作。此外，联邦紧急事务管理署还任命协调人，负责协调肯塔基州灾区联邦赈灾活动。

截至7月30日，肯塔基州东部的洪水警告仍未解除。美国全球商业气象预报服务商“准确天气预报”预计当地7月31日将有更多暴雨来袭。

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