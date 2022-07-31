(抗击新冠肺炎)哈萨克斯坦防疫形势再趋严峻

中新社努尔苏丹7月30日电 (记者 张硕)受奥密克戎变异毒株BA.5影响，哈萨克斯坦近期单日新增新冠肺炎确诊病例持续突破3000例，首都努尔苏丹被划入疫情风险等级“黄区”，该国疫情反弹明显，防疫形势再趋严峻。

哈卫生部医疗组织司副司长比尔扎诺娃近日表示，过去一周内，哈国内确诊病例增长1.9倍，努尔苏丹、阿拉木图以及江布尔州和北哈州医院病床使用率上升明显。此外，在卫生部抽样调查的1176名确诊病例中，18岁以下人群占比33.7%；无症状患者潜伏期较短，为2至14天；约九成患者在门诊接受治疗。

据比尔扎诺娃介绍，当前医疗资源能够应对疫情形势。目前，哈全国有5000余个门诊部、急救中心和综合诊所，以及超5万名医生、护理人员及儿科医生。针对当前疫情形势，卫生部考虑或于新学期将学校和幼儿园教学模式转为线上，但这仍将取决于儿童群体发病率变化。

哈卫生部副部长兼国家首席卫生医师叶斯玛罕别托娃日前称，哈当前储备疫苗约150万剂。其中包括哈国产疫苗QazVac18万剂、中国国药疫苗120万剂和美国辉瑞疫苗5.5万剂。叶斯玛罕别托娃表示，相关部门计划再采购30万剂辉瑞疫苗。

过去24小时内，哈单日新增确诊病例3095例，累计确诊病例超134万例，死亡超1.3万例，核酸检测结果呈阴性但具有新冠肺炎症状病例共89499例。截至目前，哈完成第一剂疫苗接种者超1078万人，完成第二剂疫苗接种者逾1051万人，完成加强针接种者超499万人。(完)

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