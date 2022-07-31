人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

哈萨克斯坦防疫形势再趋严峻

2022年07月31日09:57 | 来源：中国新闻网
小字号

　　(抗击新冠肺炎)哈萨克斯坦防疫形势再趋严峻

　　中新社努尔苏丹7月30日电 (记者 张硕)受奥密克戎变异毒株BA.5影响，哈萨克斯坦近期单日新增新冠肺炎确诊病例持续突破3000例，首都努尔苏丹被划入疫情风险等级“黄区”，该国疫情反弹明显，防疫形势再趋严峻。

　　哈卫生部医疗组织司副司长比尔扎诺娃近日表示，过去一周内，哈国内确诊病例增长1.9倍，努尔苏丹、阿拉木图以及江布尔州和北哈州医院病床使用率上升明显。此外，在卫生部抽样调查的1176名确诊病例中，18岁以下人群占比33.7%；无症状患者潜伏期较短，为2至14天；约九成患者在门诊接受治疗。

　　据比尔扎诺娃介绍，当前医疗资源能够应对疫情形势。目前，哈全国有5000余个门诊部、急救中心和综合诊所，以及超5万名医生、护理人员及儿科医生。针对当前疫情形势，卫生部考虑或于新学期将学校和幼儿园教学模式转为线上，但这仍将取决于儿童群体发病率变化。

　　哈卫生部副部长兼国家首席卫生医师叶斯玛罕别托娃日前称，哈当前储备疫苗约150万剂。其中包括哈国产疫苗QazVac18万剂、中国国药疫苗120万剂和美国辉瑞疫苗5.5万剂。叶斯玛罕别托娃表示，相关部门计划再采购30万剂辉瑞疫苗。

　　过去24小时内，哈单日新增确诊病例3095例，累计确诊病例超134万例，死亡超1.3万例，核酸检测结果呈阴性但具有新冠肺炎症状病例共89499例。截至目前，哈完成第一剂疫苗接种者超1078万人，完成第二剂疫苗接种者逾1051万人，完成加强针接种者超499万人。(完)

(责编：于洋、高歌)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部