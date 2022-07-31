国际问题观察员 龚信

应习近平主席邀请，印尼总统佐科于本月25日至26日访问中国。访问期间，习近平主席同佐科总统举行会谈，达成一系列重要共识。双方发表关于两国元首会晤的联合新闻声明，并续签关于共同推进“一带一路”倡议与“全球海洋支点”构想有关合作的谅解备忘录以及疫苗、绿色发展、网络安全、海洋等领域合作文件。

国内外媒体都高度关注，佐科总统是北京冬奥会以来首位应邀访华的外国国家元首，中国也是他此次东亚之行的首站。可以看出两国关系的战略水平和双方对中印尼关系的高度重视。从双方发表的联合声明和签署的一系列合作文件来看，这是一次成果丰硕的访问，凸显了元首外交对双边关系发展不可替代的战略引领作用，彰显了中印尼友好关系的战略高度，为构建中印尼命运共同体注入强劲动力。

共建中印尼命运共同体

中印尼两国元首在会晤中明确了共建中印尼命运共同体的大方向，是此访达成的最重要政治成果。中国与印尼同为发展中大国，也都是重要的新兴经济体，有着广泛的共同利益和共同主张。近年来，中印尼全面战略伙伴关系深入发展，两国经贸在疫情影响下仍逆势增长。2021年的双边贸易额突破1200亿美元，同比增长58.6％，增幅居东盟国家首位。中国连续9年成为印尼最大贸易伙伴。

疫情期间，中方率先向印尼提供抗疫援助，率先同印尼开展疫苗和新冠特效药的研发合作，佐科总统更是印尼接种中国科兴疫苗的第一人。两国同舟共济、守望相助，已成为发展中大国互利共赢的典范、联合自强的样板、南南合作的先锋。经过多年发展，中印尼已形成政治、经济、人文、海上合作“四轮驱动”的双边关系新格局，未来还将以共建命运共同体为统领不断深化。

下一步，双方将深入高质量共建“一带一路”，有机对接印尼“全球海洋支点”构想，建设好雅万高铁等旗舰项目，加快“区域综合经济走廊”和“两国双园”合作，不断扩大经贸投资规模，促进产业链、供应链深度融合。合力打造落实全球发展倡议亮点工程，推进北加里曼丹工业园等项目建设，拓展数字经济和绿色发展合作。中印尼两国携手聚焦发展，带动广泛力量，助力全球复苏。

在中印尼元首共同引领下，两国关系蓬勃发展，彰显强劲韧性和活力。此次会谈确立的共建中印尼命运共同体的大方向，无疑将为动荡不定的世界注入更多正能量和稳定性。

达成区域及全球治理合作重要共识

习近平主席在会谈中指出，当前世界之变正以前所未有的方式展开，中印尼要同舟共济，展现发展中大国责任担当，践行真正的多边主义，坚持开放的区域主义，为推进全球治理提供东方智慧，贡献亚洲力量。习近平主席还表达了对印尼主持召开二十国集团（G20）巴厘岛峰会和担任明年东盟轮值主席国的全力支持，并欢迎印尼继续积极参与“金砖+”合作。印尼方支持和重视全球发展倡议和全球安全倡议。作为明年东盟轮值主席国，印尼愿为东盟同中国关系发展作出积极努力，落实好中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会共识，推动“五大家园”建设。两国元首还一致同意弘扬开放的区域主义，共同维护以东盟为中心的区域合作架构。

当前，变乱交织的国际形势已对一些多边平台的讨论和议程推进带来影响，世界经济复苏也受到干扰。在这样的背景下，中国和印尼分别作为今年金砖国家领导人会晤和G20巴厘岛峰会的主办国，中印尼两国将在多边舞台上共同发出发展中国家团结自强的“亚洲声音”，共同擦亮全球治理“亚洲时刻”。双方将继续携手构建更加公正合理的全球治理体系和制度环境，积极维护广大发展中国家和国际社会的共同利益，展现发展中大国的责任担当。

中印尼从全面战略伙伴关系向命运共同体方向发展，体现了两国在为国家谋发展、为人民谋幸福的道路上志同道合，以及在地区和全球治理领域的声气相通，展现出两国关系强劲的生机和无限的潜能。相信在元首战略引领下，以共建命运共同体为大方向，中印尼关系将不断取得新的更大发展，为增进两国人民福祉、促进亚太长治久安、助力发展中国家团结协作、维护世界和平稳定繁荣作出更大贡献。

(责编：于洋、高歌)