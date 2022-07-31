新华社北京7月30日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部30日说，俄军28日使用高精度武器在顿涅茨克地区一处车站打击了一列乌克兰军用列车。乌克兰总统泽连斯基在乌总统网站29日发布的视频讲话中说，恢复乌克兰粮食出口的具体工作当天已在乌南部敖德萨开始。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫30日通报说，俄军28日使用高精度武器在顿涅茨克地区一处车站打击了一列乌克兰军用列车，140多名军人被打死，250多名军人受伤。俄军还使用导弹打击了部署在哈尔科夫州博戈杜霍夫市的乌军编队，30多人被打死。

——乌克兰总统泽连斯基在乌总统网站29日发布的视频讲话中说，恢复乌克兰粮食出口的具体工作当天已在乌南部敖德萨开始，这对乌克兰非常重要。乌方将密切关注粮食出口协议的执行情况。联合国、土耳其和其他国际伙伴将负责这一进程的安全。乌武装部队将竭尽全力保护乌克兰海岸。

——俄罗斯国家杜马（议会下院）主席沃洛金30日在社交媒体发文说，关押有“亚速营”成员的拘留所受到来自乌军的袭击，其目的只有一个，即不让纽伦堡审判再度上演，不让被俘“亚速营”人员供述罪行。他说，“亚速营”成员公开承认罪行将“不可避免导致一些北约国家担上刑事责任”。

——科纳申科夫30日通报说，乌克兰军队29日使用美制“海马斯”多管火箭炮系统对顿涅茨克地区一处拘留所进行袭击，已造成50名乌军被俘人员死亡，另有73名乌军被俘人员受重伤。

——据乌克兰国家通讯社报道，29日至30日早晨，在卢甘斯克地区，俄军发动了七次导弹袭击，并再次炮轰尼古拉耶夫和哈尔科夫。俄军对赫尔松地区进行大规模炮击，乌军则在切尔诺巴耶夫卡、新卡霍夫卡等地对俄军仓库和阵地进行了精确打击。

——俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）30日发布消息说，因拉脱维亚违反天然气采购条件，俄气已停止向其供应天然气。塔斯社报道说，此前由于波兰、保加利亚、芬兰、荷兰和丹麦拒绝以卢布支付俄罗斯天然气款，俄气已对上述国家停止天然气供应。

——俄罗斯布良斯克州州长博戈马兹30日在社交媒体上说，布良斯克州两个村庄在30日和29日分别遭乌军炮击，造成村庄内一个变电站、输电线和几栋房屋受损。

——俄罗斯外交部30日发表声明说，作为对新西兰方面不断扩大对俄公民制裁的回应，俄方决定无限期禁止包括政界、军方、学术界和媒体人士在内的32名新西兰公民入境。

——俄气副总裁马尔克洛夫29日在电视节目上表示，将“北溪-1”天然气管道涡轮机在维修后由加拿大运至德国而不是俄罗斯，这不符合合同规定，将导致“北溪-1”其他部件无法维修。他指出，指责俄罗斯减少天然气供应并无依据，这是由未完成涡轮机维修导致的。在涡轮机问题解决后，通过“北溪-1”向欧洲运送的天然气量将与此前相同。（参与记者：陈畅、华迪、黄河、李铭、李东旭）

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