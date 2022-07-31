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秘鲁视中国为宝贵的合作伙伴（国际论坛）

塞萨尔·兰达·阿罗约
2022年07月31日04:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　7月28日是秘鲁共和国的国庆日。每个秘鲁人都怀着对国家主权和独立的自豪感欢庆纪念这个日子。

　　201年前，秘鲁实现独立，开启了漫长的发展道路。今天，我们依然坚定不移地为推动国家发展而努力，克服挑战，造福秘鲁全体人民。

　　在这个漫长的过程中，秘鲁得到了战略伙伴们的支持，其中就包括与我们关系深厚的中华人民共和国。我们两国都是古老文明的摇篮，是太平洋两岸的邻里，浩瀚的太平洋隔不断两国的相知相亲。

　　秘中两国1971年11月2日建立外交关系，但两国人民之间的联系很早以前便已存在。从十九世纪中叶开始，来自中国的移民便抵达秘鲁，为秘鲁发展作出重要贡献。目前，秘鲁人口中大约10%都有中国血统。

　　秘鲁同中华人民共和国建立了全面战略伙伴关系。2010年3月，秘中自贸协定正式生效实施。目前，双方正积极推进自贸协定升级谈判。两国还是共建“一带一路”合作伙伴。秘鲁将担任2024年亚太经合组织领导人非正式会议东道主，愿与中国保持密切沟通，共同推动该机制发展。

　　中国是秘鲁的主要贸易伙伴，是秘鲁第一大出口目的地国，也是秘鲁主要进口来源国。此外，中国是秘鲁在多个领域的重要合作伙伴。秘鲁也是中国在拉美的第二大投资目的地。

　　秘鲁视中国为宝贵的合作伙伴，两国经济互补性强，正在不断探索在科学、技术和创新方面的合作机会。秘鲁对中国科学发展充满信心，向中国国药集团购买该集团生产的新冠病毒灭活疫苗。中国也是第一个向秘鲁提供疫苗的国家。

　　2021年，我们庆祝秘中建交50周年，恰逢秘鲁独立200周年和中国共产党成立100周年。中国是国际舞台上的重要角色，也是发展中国家共同关心的全球合作的倡导者。我愿继续致力于深化我们各层级交往。

　　秘鲁独立日是一个充满理想的、鼓舞人心的日子。展望未来，秘中两国将不断深化各领域合作，进一步巩固两国古老而牢固的友谊。

　　（作者为秘鲁共和国外交部长） 

　　


　　《 人民日报 》（ 2022年07月31日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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