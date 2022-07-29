总台CGTN记者：我们注意到，近日雅万高铁建设全面转入线上施工阶段，巴基斯坦卡洛特水电站全面投入运营。同时，中方对阿富汗、斯里兰卡等国的新一批援助也先后交付。在当前世界仍未走出疫情阴影、地区经济中风险因素上升、产业链供应链稳定受到冲击、“脱钩”“断链”杂音增多的背景下，中国同周边国家的合作项目为什么能够持续取得进展？

赵立坚：亚太地区是中国和地区国家的共同家园。中国始终秉持开放的区域主义理念，致力于同地区国家一道，共同构建亚太命运共同体。

你刚才提到的雅万高铁和卡洛特水电站项目都是中国同有关国家高质量共建“一带一路”合作的标志性项目，这些项目建成后都将显著推动当地经济社会加快发展。在推进相关项目过程中，中方始终聚焦发展与合作，始终着眼于提高相关国家人民的福祉，始终尊重相关国家的发展需求和自主性。我们始终践行合作共赢和开放包容理念，致力于同有关国家在相互尊重基础上平等协商，推动相关合作形成倍增合力，实现优势互补。我们从不打着经济合作的旗号推进政治议程，更不会搞自我优先或者强迫别国选边站队。在阿富汗面临地震灾害、斯里兰卡面临经济困难时，中方践行以信为本、以义为先、以诚相待的邻里相处之道，向有关国家提供力所能及的帮助。

正如王毅国务委员不久前在东盟秘书处的演讲中所指出的，正是因为中方始终坚持和平共处理念、始终坚持发展振兴目标、始终坚持独立自主原则、始终坚持开放包容精神，中国同周边乃至亚太地区国家之间的友好合作才能稳步前行并不断跑出加速度。这既是东方智慧和亚洲力量的体现，也是对世界经济复苏增长的重要贡献。

新华社记者：据报道，《不扩散核武器条约》第十次审议大会将于8月在纽约举行。中方是否会参会？对会议成果有何设想？

赵立坚：《不扩散核武器条约》（NPT）第十次审议大会将于8月1日至26日在纽约联合国总部以实体方式举行。中国外交部军控司负责人将率团与会。

《不扩散核武器条约》是国际核裁军与核不扩散体系的基石，也是战后国际安全体系的重要组成部分。当前，世界百年变局和世纪疫情交织叠加，世界进入新的动荡变革期。全球战略安全环境不断恶化，国际核裁军与核不扩散体系面临严峻挑战，和平利用核能领域矛盾突出。中方希望各方以本次会议为契机，坚定维护《不扩散核武器条约》的普遍性、权威性和有效性，平衡推进核裁军、核不扩散与和平利用核能三大支柱，推动条约在服务和平与发展方面焕发新的生机。

中国积极践行全球安全倡议，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观。中方愿同各方共同努力，共同推动《不扩散核武器条约》审议会议顺利召开并取得积极成果，完善核领域全球治理，维护以国际法为基础的国际秩序。同时，我们也将坚定维护自身和发展中国家的正当安全与发展权益。

《澳门月刊》记者：据报道，近日日本前防卫大臣石破茂等国会议员窜访台湾并会见台湾地区领导人。中方对此有何评论？

赵立坚：台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题纯属中国内政。中方坚决反对建交国同台湾地区进行任何形式的官方往来。我们严肃敦促日方切实恪守中日四个政治文件原则和在台湾问题上所作的郑重承诺，慎重妥善处理有关问题，不向“台独”势力发出错误信号。台湾民进党当局拉拢外部势力搞政治操弄、做政治文章，其图谋不可能得逞。

印度报业托拉斯记者：昨天,拜登总统和习近平主席通话后，我们看到中美双方都发布了详细的消息稿。中方认为此次通话取得了哪些成果？特别是在台湾问题上？

赵立坚：关于中美元首通话情况，中方已经在第一时间发布了消息稿。

关于台湾问题，习近平主席在通话中重点阐述了中方在台湾问题上的原则立场。中方反对美台官方交往的立场是明确和一贯的，近期又多次明确表明了中方立场和态度。正如习近平主席强调，中美三个联合公报是双方的政治承诺，一个中国原则是中美关系的政治基础。我们坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间。中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。民意不可违，玩火必自焚。我们希望美方看清楚这一点。美方应该言行一致恪守一个中国原则，履行中美三个联合公报。

总台央视记者：继续追问一个关于中美元首通话的问题。我们看到，美国白宫发言人表示，拜登总统在同习近平主席的通话中，提出了所谓新疆“种族灭绝”和“强迫劳动”问题，你可否证实？

赵立坚：我可以告诉你的是，关于新疆“种族灭绝”“强迫劳动”的说法纯粹是谎言。你刚才提到的白宫发言人称昨晚通话中提到“种族灭绝”和“强迫劳动”是虚假信息。

日本共同社记者：在昨天的中美元首通话中，中方表达了在台湾问题上的立场，中美双方也同意保持联系，但如果美国会众议长佩洛西访台，中方是否认为中美高层继续对话的氛围将不复存在？

赵立坚：昨天，中美元首进行通话，双方就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率、深入的沟通和交流。中方近期已经多次向美方表明坚决反对佩洛西众议长访台的严重关切和严正立场。如果美方挑战中方底线，必将遭到坚决反制，由此引起的一切后果完全由美方承担。

《中国日报》记者：澳大利亚前总理保罗·基廷日前发表个人声明，公开谴责美国会众议长佩洛西拟访台的行为，称佩洛西此访无论基于任何理由都将会是愚蠢、危险且不必要的。如果对两岸形势判断错误或处理不当，将给台湾地区乃至全世界的安全、繁荣和秩序造成灾难性后果。发言人对此有何评论？

赵立坚：关于佩洛西众议长拟访问台湾，美国国内和国际上的有识之士都看到了真正的危险，发出了理性的声音。我们认为基廷前总理的声明也反映了这一点。我们希望美方也能够看清楚这一点，听进去理性声音。

彭博社记者：美方在昨天中美元首通话的消息稿中称，双方同意责成各自团队争取实现两国元首面对面会晤。你能否证实双方在通话中的确就此达成了共识？两国领导人可能于何时举行线下会晤？是否有可能在二十国集团巴厘岛峰会期间实现？

赵立坚：我能告诉你的是，两国元首在通话中同意保持联系，责成双方工作团队为此继续沟通合作。

彭博社记者：请问中美元首在昨天通话中是否谈及了美国众议院议长佩洛西可能访台的议题？

赵立坚：我刚才已经介绍了相关情况。

印度报业托拉斯记者：昨天中美元首通话是否还讨论了台湾以外的其他议题？特别是同印太相关的议题？达成了什么成果？

赵立坚：昨天晚上通话结束时已是中国深夜。我们已经在第一时间发布了有关消息稿。

在通话中，两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。习近平主席重点阐述中方在台湾问题上的原则立场。习近平主席强调，双方要保持各层级沟通，用好现有沟通渠道，推动双方合作。两国元首还就全球经济形势交换了意见。双方认为中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。习近平主席还强调，违背规律搞脱钩断链，无助于提振美国经济，也将使世界经济变得更加脆弱。双方要推动地区热点问题撤火降温，助力世界尽快摆脱新冠疫情，走出经济滞胀困局和衰退风险，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。两国元首还就乌克兰危机等交换了意见。

彭博社记者：目前，长征五号火箭还没有返回地球，追踪数据显示，仍然存在火箭末级残骸击中有人居住区域的风险。中方预计火箭末级残骸将在何处着陆？

赵立坚：我前天已经介绍了有关情况，也明确阐述了中方立场。目前没有更多的信息补充。中方的相关工作团队正在密切关注着有关情况。

《澳门月刊》记者：据报道，26日，英国谢菲尔德·哈勒姆大学海伦娜·肯尼迪中心发布报告，再次炒作所谓新疆人权问题。发言人对此有何评论？

赵立坚：你提到的这所大学相关机构中心多次发布涉疆虚假报告。此类报告的参与者被曝接受美方相关机构大额资助，有的甚至与恐怖组织有联系。海伦娜·肯尼迪中心出资人系反华极端政治团体创始人。有关报告提及关于所谓新疆存在“强迫劳动”等说法，漏洞百出，经不起基本的事实核查，而且也已多次被相关当事人现身说法“打脸”。海伦娜·肯尼迪中心披着学术的外衣，充当反华势力的急先锋，这种行径令人不齿。

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