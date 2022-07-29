新华社塔什干7月29日电（记者蔡国栋）当地时间2022年7月29日，国务委员兼外长王毅在塔什干出席上海合作组织外长会议。

王毅表示，当今世界进入新的动荡变革期，百年变局与世纪疫情叠加共振，国际和地区热点问题此起彼伏。习近平主席把握历史发展脉搏，呼应各国人民心声，先后提出全球发展倡议和全球安全倡议，为破解时代难题贡献了中国智慧，提供了公共产品，得到包括上合组织成员国在内国际社会的积极响应支持。面对艰巨繁重的发展稳定任务，我们要弘扬“上海精神”，和衷共济、守望相助，持续推动构建更加紧密的上合组织命运共同体。王毅就此提出中方建议：

一是加强团结协作。遵循上合组织宪章和成员国长期睦邻友好合作条约确立的宗旨原则，不断夯实互信基础，持续巩固团结协作，支持维护彼此核心利益和重大关切，捍卫各国主权、安全和发展利益。支持彼此走符合国情的发展道路，支持彼此维护社会稳定的重大举措，共同为地区国家发展振兴营造良好环境。

二是巩固地区安全。践行共同、综合、合作、可持续的安全观，破解各种安全难题。坚持独立自主，反对制造阵营对抗、破坏地区稳定。推动本组织安全合作提质升级，加大打击包括“东伊运”在内的“三股势力”力度，拓展非传统安全领域合作。

三是推动可持续发展。坚持以人民为中心的发展理念，开展更多可持续、惠民生合作项目，不断提升各国民众的获得感。加强政策沟通协调，深化高质量共建“一带一路”。发挥成员国的独特优势，就维护国际产供链安全、国际粮食和能源安全发出“上合声音”，展现“上合担当”。制定扩大本币结算规模路线图，为大项目合作提供更有力的融资保障。继续开展全方位抗疫合作，推进减贫脱困、绿色发展等领域合作。

四是坚持多边主义。兜售“民主对抗威权”虚假叙事，制造国际社会对立，破坏的是现行国际秩序和国际体系，损害的是国际社会多数成员的正当权益。霸权不得人心、冷战没有赢家。上合组织应坚定弘扬真正的多边主义，倡导全人类共同价值，推动完善全球治理。加强多边协调配合，反对非法单边制裁和“长臂管辖”，捍卫新兴市场和发展中国家的共同利益和发展空间。

五是推动组织建设。扎实有序推进扩员进程，统筹考虑地域分布等因素，让更多认同本组织合作理念的国家获得相应地位，壮大上合组织综合实力，展现开放包容。加强机制建设，推动上合组织决策更高效、合作更务实、协调更顺畅。

王毅强调，中方将以今年11月主办上合组织总理会议为契机，推动区域经济协同高效发展。中方始终视上合组织为外交优先方向，将以自身发展助力地区各国发展，为各国安全和人民福祉注入更多正能量。

与会各国外长充分肯定上合组织在巩固成员国战略互信、促进地区发展繁荣、深化民心相通等方面发挥的重要作用，认为应进一步加强团结协作，激活多边主义，适应快速变化的国际形势。拓展互利合作，提升地区互联互通水平，赞同上合组织为促进国际产供链稳定发挥更大作用。用好地区国家丰富文化资源，加强人文交流合作。探讨设立上合组织开发银行，有序推进扩员进程。各方高度评价乌兹别克斯坦作为轮值主席国所作工作，支持上合秘书处和地区反恐怖机构加强自身建设，为本组织各领域合作提供更有力保障。

会议为将于今秋举行的撒马尔罕峰会进行了全面准备，还通过了上合组织成员国长期睦邻友好合作条约实施纲要、互联互通、人文交流等文件草案，将提交峰会审议。

在乌期间，王毅还分别会见了俄罗斯外长拉夫罗夫、哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季、巴基斯坦外长比拉瓦尔、阿富汗临时政府代理外长穆塔基，参加了乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫的集体会见。

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