新华网北京7月29日电（吴轶楠）中国式现代化与全球发展倡议国际研讨会28日以线上线下相结合的方式在京举行。与会嘉宾指出，中国式现代化与全球发展倡议为完善全球治理、推动世界发展进步贡献了独特的力量、智慧和方案。

在研讨会上，中国外文局副局长兼总编辑高岸明致开幕辞，国家发展改革委国际合作司原一级巡视员李海岩作主旨发言。

7月28日，中国式现代化与全球发展倡议国际研讨会在北京举行。（主办方供图）

高岸明表示，中国式现代化与全球发展倡议，分别着眼中国与世界，系统回答了为什么发展、为谁发展和如何发展等重大问题。中国式现代化是全球发展倡议在当代中国的实践案例，全球发展倡议则是中国式现代化推进全球发展事业的目标愿景。二者相辅相成、相得益彰。

李海岩认为，中国式现代化道路，不仅是中国实现现代化的路径和方案，而且有着全球性意义，蕴含普遍性经验和智慧。全球发展倡议提出正当其时，无论是消除疫情影响、重回生活正轨，还是平息冲突动乱、解决人道主义危机，根本上都要靠以人民为中心的发展。

美国丹佛大学国际关系学院教授赵穗生说，中国现代化的新道路在经济发展和政治稳定之间，在市场导向和政府作用之间找到一个非常重要的平衡点，比起西方现代化模式更适合于发展中国家。

7月28日，中国式现代化与全球发展倡议国际研讨会在北京举行，中外人士线上讨论。（主办方供图）

荷兰前教育、文化及科学部部长奈斯安认为，全球发展倡议侧重于人类和地球的繁荣，可以发挥重要的作用，为全球合作创造一种新的积极向上的心态，希望该倡议在全世界能取得成功。

本次研讨会由中国外文局指导，当代中国与世界研究院主办。来自中宣部、国家发展改革委等中央国家部委，中国科学院、中国社科院、清华大学、中国人民大学、复旦大学、香港中文大学等高校科研机构，以及美国、英国、荷兰、巴基斯坦等国外知名专家学者参会研讨。会上，当代中国与世界研究院发布了《从关键词读懂中国式现代化》和《从关键词读懂全球发展倡议》中英文研究报告。

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