新华社华盛顿7月29日电（国际观察）美国经济或出现硬着陆

新华社记者熊茂伶 许缘

美国商务部28日公布的数据显示，今年第二季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算下滑0.9%。《华尔街日报》、彭博社等主流媒体报道，在连续两个季度萎缩后，美国经济陷入技术性衰退。

多位经济学家认为，继2020年初新冠疫情冲击导致衰退之后，美国经济多个重点领域频亮“黄灯”，正迅速失去增长动能，硬着陆将是大概率事件。

美民众认为已陷入衰退

美国第二季度GDP按年率计算下滑0.9%，这是继一季度下滑1.6%之后再次萎缩。

美国晨间咨询公司和《政治报》网站7月中旬公布的一项民调结果显示，65%的选民认为美国经济已陷入衰退，比例显著高于2020年3月的51%。超过一半民主党选民、接近八成共和党选民认同衰退的说法。

波士顿咨询公司合伙人哈迪·法拉奇认为，对于不少美国民众来说，物价飞涨、股市暴跌、楼市疲软、消费不振，这些切身感受让他们认为“衰退已经发生”，美国人“正在为衰退的事实做应对准备”。

多领域显现疲态

消费支出在美国经济中的占比超过三分之二，被视为重要支柱。最新数据表明，消费支出对美国经济的驱动作用下降。今年二季度，美国个人消费支出增长1%，增速较一季度的1.8%有所放缓，更低于去年四季度的2.5%。

消费支出放缓，显然与创下40年新高的高通胀率息息相关。工资涨幅跟不上物价涨幅，而随着美联储收紧货币政策，股市、债市大幅下跌造成家庭财富缩水，民众消费能力减弱。

研究机构世界大型企业研究会日前公布数据显示，受通胀持续上涨影响，美国消费者对经济前景更加悲观，7月消费者信心指数连续第三个月下降，跌至2021年2月以来最低值。

该研究会高级主管林恩·佛朗哥认为，高通胀和美联储进一步加息预期可能会在未来6个月给消费者支出和经济增长带来强大阻力。

消费支出之外，二季度反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资由一季度的增长转为下滑，住宅类固定资产投资暴跌14%，创下2020年二季度以来最大降幅。

经济恐现硬着陆

美国劳工部数据显示，自4月以来，美国每周首次申请失业救济人数呈上升之势，显示出劳动力市场增长势头减弱。据统计，微软、奈飞、特斯拉、摩根大通、富国银行等企业近期纷纷宣布裁员计划，理由是业务增长放缓、劳动力成本上升。

美联储主席鲍威尔承认，随着美联储持续加息，经济增长会放缓，劳动力市场很可能走软。一些经济学家对就业市场前景更悲观。美国前财政部长萨默斯日前指出，美国需要承受连续五年5%以上失业率的代价，才能遏制住通胀。

加拿大蒙特利尔银行资本市场公司经济学家萨尔·瓜蒂耶里认为，面对高通胀以及借贷成本迅速上升的金融环境，美国经济正迅速失去增长动能。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼告诉记者，通胀侵蚀美国民众购买力，消费者信心接近历史低点；抵押贷款利率翻倍，房地产市场正在崩溃；美元走强、全球部分地区的经济困境，让美国出口商面临强劲逆风，“有太多迹象表明，美联储抗击通胀的措施会让美国经济在年底前硬着陆”。

(责编：苏缨翔、杨牧)