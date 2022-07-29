活动海报。主办方供图

人民网北京7月29日电 （记者戴楷然）7月26日，越南“中国文学读者俱乐部”在越南胡志明市正式成立，并成功举办了俱乐部的首场活动“东西《篡改的命》在线座谈会”，活动同步在越南CHIBOOKS官网上直播。参加活动的嘉宾有中国作家东西、中国驻越南大使馆文化参赞彭世团、越南胡志明市作家协会主席郑碧银、越南芝文化股份公司总经理阮丽芝，还有对中国语言、文化感兴趣的各界人士以及当地作家、编辑、译者、大学生等近40人。

活动线上会场。主办方供图

活动重点围绕东西的作品《篡改的命》进行解读与介绍。作为本次活动的主要嘉宾，东西在两个小时的时间里与越南读者云端畅谈创作灵感及作品影视化情况，与越南读者互动问答。东西表示，《篡改的命》讲述了一个中国农民改变命运的故事，作品的创作基于上世纪八九十年代的时代背景。小说主人公汪长尺是一个综合性、概括性的人物，代表的是一个时代的群体。

东西多部作品，如《篡改的命》《耳光响亮》《后悔录》等，均被越南芝文化股份公司引进版权。阮丽芝作为以上图书越南文版的出版人，分享了将东西作品引进越南的原因。她表示，东西的作品像一阵清风吹进了越南图书市场，他的作品让我们对某一特定时期的中国社会和人民有了更多了解。在他的作品中，描绘了中国社会的生活片段，反映了普通老百姓的生活状态。这与越南社会、人民、生活方式和处世方式有着众多的相似之处，有助于越南读者理解和共情于人类共同的悲欢。

《篡改的命》越南文版，《后悔录》越南文版，《耳光响亮》越南文版。主办方供图

中国驻越南大使馆文化参赞彭世团在线发言。他表示，东西的作品早已在中国获得了广泛肯定，他是中国文学“桂军”领头羊。经过越南芝文化股份公司的努力，他的每部作品都将成为中越文学交流的桥梁，为中越民心相通添砖加瓦。

越南胡志明市作家协会主席郑碧银对中国文学作品被翻译到越南并受到广大越南读者的欢迎感到十分开心，她祝愿“中国文学读者俱乐部”能够成为越南读者与中国作家交流的有效平台。同时，她也希望借鉴“中国文学读者俱乐部”模式，将越南优秀作品介绍到中国，搭建起民心相通的坚实桥梁。

越南“中国文学读者俱乐部”不仅致力于为广大越南读者提供了解中国文学、与中国作家交流的平台，也致力于将越南优秀文学作品介绍给中国读者，以此增进两国人民之间的相互了解，推动中越文明交流互鉴。

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