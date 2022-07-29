人民网曼谷7月30日电 （记者孙广勇）为提升泰国中文教师的教学能力，泰国玫瑰园中学孔子课堂、泰国中文教师学会联合北京语言大学出版社举办教学技能系列培训讲座。在2022年7月份每周周日，邀请中国专家为泰国老师们授业解惑。此次活动共举办四场讲座，总计1150位汉语教师聆听讲座、互动交流。

中国驻泰国大使馆教育参赞冯俊英，北京语言大学出版社董事长郝运，山东大学附属中学校长赵勇，泰国中文教师学会主席、玫瑰园孔子课堂泰方负责人蒙德里等为活动致辞。

冯俊英在致辞中指出，目前泰国已有2000多所大中小学开设了中文课程，在校学习中文学生过百万。提升泰国本土中文教师教学能力和教学水平显得尤为重要。中国2021年推出了《国际中文教育中文水平等级标准》，规范化的标准必能助力中文教学工作者提升自身教学技能，以适应新的教学需求。

系列培训邀请了王尧美教授做题为《慕课资源在线上初级汉语综合课中的应用》的讲座；苏英霞教授做题为《汉语作为第二语言教学的基本原则与教学体现》的讲座；蔡燕副教授做题为《虚拟学习社区在线上中文听说教学中的应用》的讲座；马晓乐教授、陈鹤龄老师做题为《体验式文化教学创新的理论与实践》的讲座。专家们在讲座前针对泰国教学实际情况进行了大量调研，讲座具有针对性，启发性。

泰国中文教师们十分珍惜此次培训机会，积极踊跃报名活动。每次专家讲座中和讲座后，老师们在社区群都围绕讲座的话题进行热烈讨论。参加培训的老师们纷纷表示，专家们教学经验丰富，对教学问题的把握精准。讲座的内容助力新手教师少走弯路，助力成熟教师业务精进。汉语老师们提升教学能力的同时，使中文学习者都能获得愉快的学习体验和理想的学习效果。

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