人民网北京7月29日电 （记者韩硕）美食是无国界的语言，通过美食，可以让各国人民以喜闻乐见的方式沟通交流。随着“一带一路”高质量发展背景下民心相通的不断推进，中外美食文化交流如火如荼。

意大利菜被认为是西餐之母，在中国大受欢迎。7月29日，一次晚宴合作让意大利餐厅Opera BOMBANA行政主厨Andrea Susto与北京厨房行政主厨古志辉相识，两种各自独具风味历史悠久的菜系就此打破壁垒，打造出令人惊艳的融合风味盛宴。

这次合作是两位主厨的第二次联手，也正值Opera BOMBANA九周年，两人更加默契，将玩味和创意进行到底。

中意菜肴的选定经过中意两位大厨一次次一丝不苟的沟通调整最终确定，两位主厨不仅拿出当家经典菜肴，更有食材和调味理念的大胆融合，尽显两位主厨的深厚功力。

开场两位主厨以特色前菜欢迎各位嘉宾。驰名已久的蜜汁叉烧、脆皮烧三层肉、香麻龙虾烧饼，M9牛肉塔塔鱼子酱……每道精致小品滋味不同，火候各异，在口中次第绽放，悄然揭开这场粤意风情之旅的序幕。

古师傅的粤式风情料理正式登场。陈年花雕在高温作用下不仅轻抚新鲜龙虾，也使酒香在空气中弥散开来。自带鲜甜的龙虾即便在中餐厅中也鲜有搭配花雕制作，淡淡酒香萦绕唇齿，清香宜人。

古今中外，人们对于美食的喜爱是相通的。活动进一步促进了中国和意大利食品与料理方面的交流，并展示中意两国料理的共通处，促进了两国间的文化交流。

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