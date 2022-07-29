人民网首尔7月29日电 （记者马菲）中国驻韩国大使馆28日在首尔举行招待会，隆重庆祝中国人民解放军建军95周年。中国驻韩国大使邢海明、使馆公使方坤、国防武官王京国少将等外交官，韩国国防部副部长申范澈以及国防部、陆海空军本部、外交部代表出席招待会。

邢海明发表致辞表示，中国始终坚持走和平发展道路，奉行独立自主的和平外交政策和防御性国防政策。当今世界风云激荡，国际形势深刻演变，人类社会面临的安全挑战愈发严峻。面向未来，中国将继续建设同中国国际地位相称、同国家安全和发展利益相适应的国防力量，始终成为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

邢海明指出，中韩建交30年来，双边关系实现全方位发展，切实造福两国和两国人民。站在新的历史出发点上，中方愿同韩方一道，认真贯彻好两国领导人重要共识，抓住历史机遇，深化包括两军关系在内的各领域交流合作，加强政治沟通，增进友好互信，推动中韩关系行稳致远。中国愿同韩方一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，为推动建设新型国际关系、打造人类命运共同体做出贡献。

王京国致辞表示，95年来，作为由中国共产党一手缔造和领导指挥的人民军队，中国人民解放军不断发展壮大，成为捍卫国家主权、安全、领土完整和发展利益的坚强支柱。进入新时代，在习近平主席和中央军委领导指挥下，中国军队不断深化改革和建设，应对多种安全威胁、完成多样化任务的能力进一步增强。作为安理会常任理事国，中国一直认真履行国际义务，积极支持并参与联合国框架下的维和、护航和灾难救援等行动，为维护世界和平发展做出重要贡献。

王京国还表示，中国军队积极践行习近平主席在博鳌亚洲论坛上提出的全球安全倡议，致力于在相互尊重、平等互利的基础上，进一步深化与韩国的军事交流与合作，为两国关系持续健康发展做出贡献，为维护亚太地区和平、发展作出贡献。

申范澈致辞表示，衷心祝贺中国人民解放军建军95周年。韩中建交30年来，两国关系取得了世人瞩目的发展成就，相信未来30年的韩中关系必将得到进一步健康发展。为了半岛及东北亚地区的和平、稳定与繁荣，韩中两国应加强合作与沟通。韩防务部门也愿意与中方更加活跃地开展交流与合作，增进彼此互信。

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